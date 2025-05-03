Выполнили установку тренера. Герой матча Черноморец - Шахтер оценил игру своей команды

Полузащитник "Шахтера" Невертон поделился эмоциями от победы над "Черноморцем" (3:0) в 27-м туре УПЛ.

- Невертон, поздравляем с победой! Сегодня именно ты являешься одним из героев матча, поэтому какие эмоции у тебя после голевого дубля?

- Спасибо за поздравления! Прежде всего я чувствую благодарность за возможность снова выйти на футбольное поле, отличиться двумя забитыми мячами в очень важный для "Шахтера" момент и помочь команде. Поэтому рад как своему личному достижению, так и командной победе.

- Как, по твоему мнению, этот поединок складывался для «Шахтера» и почему получились такие разные по счету таймы?

- Действительно, довольно непростой выдался первый тайм: оппонент был квалифицирован и выставил линию из пяти защитников, что затрудняло нам продвижение мяча и возможность создавать атаки. Важно, что мы держали тот темп, который был нам нужен, также хорошо сыграли во время стандартов - все выполнили персональную опеку и установки тренера. И уже во втором тайме мы сумели непосредственно дожать соперника.

- Вспомним эпизоды, где ты отметился забитыми мячами. Как опишешь их?

- Если не ошибаюсь, наш левый защитник Педро Энрике получил мяч, продвинулся с ним и выполнил пас на Эгиналду, тот также пробежал очень уверенно, после отдал четкую передачу мне на фланг, где я забегал на скорости и сумел убрать оппонента и пробить в правый угол.

- Это ты о втором голе, а как насчет первого?

- Оба гола очень похожи.

- Насколько эти голы вообще важны для тебя с точки зрения уверенности?

- Конечно, это очень нужные голы именно в контексте моей уверенности и в целом для командной победы. Думаю, эти забитые мячи помогут мне быть более уверенным в собственных силах и будут способствовать моему развитию в "Шахтере", а также станут важными в нашей борьбе в чемпионате и перед финалом Кубка Украины.

- Бывает такое, что главный тренер команды Марино Пушич может интуитивно почувствовать, кто именно сегодня может забить. Был ли сегодня такой разговор накануне этого матча? Или, может, кто-то другой тебе говорил, что сегодня ты забьешь?

- У меня хорошие разговоры с Крисом ван дер Верденом, одним из помощников Мистера, который всегда меня поддерживает, пытается дать определенные наставления. И он всегда подчеркивает, что уверен во мне и чувствует, что я покину поле или с результативными действиями, или с хорошим перформансом. И на этот раз именно так и произошло.

- Какие лично у тебя ожидания от предстоящих майских матчей "Шахтера"?

- Конечно же, прежде всего ожидаю положительного результата. Мы все нацелены на максимально хороший результат для нас, включая финал Кубка Украины и остальные три оставшиеся игры в чемпионате.