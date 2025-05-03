ЛНЗ – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 27-го тура чемпионата Украины между черкасским "ЛНЗ" и луганской "Зарей".

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Команда Младена Бартуловича уже откровенно доигрывает розыгрыш УПЛ. В то время как "ЛНЗ" опасно завис над дном турнирной таблицы. Смогут ли хозяева преподнести сенсацию, огорчить "Зарю" и ее тренера? Или же гости не ударят в грязь лицом и увезут хотя бы ничью? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 4 мая – в 12:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Тарас Вархоляк