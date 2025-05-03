Полесье – Александрия. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 27-го тура чемпионата Украины между "Полесьем" и "Александрией".

Встреча между второй и четвертой командами Украинской Премьер-лиги. Коллектив Ротаня гонится за лидером таблицы, а именно киевским "Динамо". Банда Ашура хочет замкнуть ТОП-4. Чего ожидаем – ничьи на пользу конкурентам? Или же кто-то вырвет три заветных зачетных пункта и приблизится к достижению своих целей? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 4 мая – в 17:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Тарас Вархоляк