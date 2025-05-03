Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье – Александрия. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
ФК Олександрія
UA-Футбол организует комментарий поединка 27-го тура чемпионата Украины между "Полесьем" и "Александрией".
Встреча между второй и четвертой командами Украинской Премьер-лиги. Коллектив Ротаня гонится за лидером таблицы, а именно киевским "Динамо". Банда Ашура хочет замкнуть ТОП-4. Чего ожидаем – ничьи на пользу конкурентам? Или же кто-то вырвет три заветных зачетных пункта и приблизится к достижению своих целей? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 4 мая – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Тарас Вархоляк
Популярное сейчас
- Шахтер официально вылетел из гонки за чемпионство. Остались два претендента
- Исторически! ГУР показало уничтожение российского Су-30 украинским дроном – ВИДЕО
- Ингулец - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Коломойский лично его хотел. Журналист рассказал, как Днепр купил у Динамо одного из лучших бомбардиров днепрян
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире