Команды слишком разного уровня. Кобин прокомментировал разгром Ингульца

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин попытался объяснить поражение от "Динамо" (0:4) в 27-м туре УПЛ.

- Что касается самой игры, то она у нас не получилась. Здесь нужно отдать должное "Динамо". Без пяти минут чемпион, играют надежно, быстро, комбинационно, создают очень много моментов. Не только нам это было, но и "Шахтеру" и другим командам. Меня где-то удивила у ребят, которые вышли с первых минут, неуверенность в своих силах, инертность. Я вижу по команде, что команде не хватает эмоций. Я надеялся на то, что выйдут молодые, и за счет своей борзости, наглости дадут эти эмоции, и мы можем на что-то рассчитывать с этой командой. Но, как говорится, есть уровень мастерства - и от этого никуда не денешься.

- Больше всего вы сегодня удивили заменой голкипера - посадили Паламарчука на скамейку запасных и бросили Жилкина в бой против "Динамо".

- Это был мой выбор, я вижу по команде. Потому что для нас это за 7-й день 3-я игра - просто психологически команда не может играть. Я это вижу по тренировочному процессу, при подготовке. И мне нужно было команду встряхнуть таким образом. Я очень рад за Антона, что он провел достаточно качественный матч, ему он пойдет на пользу, где-то какую-то уверенность получит. Ну и для Алексея, для тонуса - нужно набраться хороших сейчас эмоций, отдохнуть. Осталось 3 тура - их максимально выдать.

- Вы сказали, что подопечные чувствовали неуверенность. Но когда пропустили 4 - кажется, уже терять было нечего, и уверенность где-то появилась, несколько моментов создали неплохих.

- Здесь нужно понимать: вышли игроки, которые более опытные, более уверенные в своих силах. Вышли несколько лидеров команды, которые на себя брали инициативу и не боялись играть в футбол, создавали голевые моменты, могли забить, но не получилось. Я хочу увидеть, насколько молодые игроки готовы психологически к серьезному давлению. Потому что сейчас идут игры на вылет, и я просто должен понимать, кто готов работать под давлением.

- Насколько давление ощущается за 3 тура до завершения? Как настраиваете команду на эти матчи?

- Сейчас будем стараться сделать все от себя зависящее. Я как главный тренер буду стараться настроить игроков на эти 3 матча, потому что они будут ключевыми в этом чемпионате. Тут даже ничего больше комментировать и не стоит. Как они подойдут, как они подготовятся в тренировочном процессе и при подготовке к самой игре - покажет только время.