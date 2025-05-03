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УПЛ. Верес – Оболонь 0:2. Обзор матча
Пивовары улучшили турнирное положение
fc.obolon.ua
Ключевые события встречи прошли во второй половине первого тайма. Столичные гости открыли счет, уже через 7 минут подопечные Шандрука остались в меньшинстве, а затем киевская команда увеличила преимущество. У ровенского коллектива тоже были моменты, но Денис Марченко совершил 5 сейвов.
"Красно-черные" находятся на 7-й позиции (35 баллов), а 10 мая поедут к "Руху". "Пивовары" – 11-е (28 очков) и в следующую субботу будут принимать ЛНЗ.
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УПЛ. 27 тур
Стадион: Авангард (Ровно)
Голы: Тарануха, 27, Ильин, 42
Удаление: Куция, 34, Когут, 35 (за пределами поля)
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