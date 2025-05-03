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Молодежи все больше. Дебютанты Руха поделились впечатлениями от игры за основу
Получили немного времени
Фото: Рух
В матче 27-го тура УПЛ с "Кривбассом" (0:0) дебютировали двое игроков "Руха" - защитник Арсен Залипака и нападающий Богдан Кирикович. Футболисты поделились эмоциями от этого события.
"Это невероятные эмоции и фантастический опыт - дебютировать в УПЛ. Благодарен тренерскому штабу за такое доверие. Понимаю, что на этом нельзя останавливаться и надо двигаться вперед и прогрессировать еще больше. Команда после матча очень поддержала и меня, и Богдана Кириковича, который тоже дебютировал сегодня. Мы очень благодарны за такое отношение со стороны старших игроков. На стадионе была замечательная атмосфера, зрители на трибунах болели за "Рух", команда это чувствовала и это приятные ощущения", - сказал Залипака.
"Очень хорошие эмоции после матча. Команда поддержала меня как до игры в раздевалке, так и во время матча и после финального свистка. Я благодарен тренерскому штабу, что дали шанс выйти на поле и показать свои возможности. В целом "Рух" провел хороший матч, но мы не реализовали свои моменты. С того, как складывалась игра, то результат скорее всего закономерен. Впрочем если бы мы лучше распорядились моментами, то могли рассчитывать и на победу", - сказал Кирикович.
По состоянию на сейчас "Рух"» занимает 9-е место в УПЛ. В следующем матче команда сыграет против "Вереса" (10-го мая).
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