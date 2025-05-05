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Интер – Барса, Арсенал против ПСЖ и Ливерпуля, тур УПЛ и Эль-Класико. Расписание футбола на 5 – 11 мая

Премьер-лига

График топ-матчей

Интер – Барса, Арсенал против ПСЖ и Ливерпуля, тур УПЛ и Эль-Класико. Расписание футбола на 5 – 11 мая

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нас ждут ответные матчи в полуфиналах ЛЧ, ЛЕ и ЛК. Также будет немало УПЛ, обещают быть яркими выходные. В Испании, в Англии и Португалии состоятся поединки между первыми и вторыми командами чемпионатов. Украинские легионеры в топ-5 лигах? Естественно, куда без них. Давайте отметим все самое интересное.

Понедельник, 5 мая

Интересный старт недели. Посмотрим на команды Руслана Малиновского и Виктора Цыганкова.

  • 21:45. "Дженоа" – "Милан". Серия А. Megogo
  • 22:00. "Жирона" – "Мальорка". Примера. Megogo
  • 22:00. "Кристал Пэлас" – "Ноттингем Форест". АПЛ. Setanta Sports App

Вторник, 6 мая

Ответный матч полуфинала главного клубного европейского турнира. После огненной ничьи со счетом 3:3 в Каталонии нас ждет вторая часть дуэли, уже в Милане.

  • 22:00. "Интер" – "Барселона". ЛЧ. Megogo

Среда, 7 мая

Мартовский матч 21-го тура между "Кривбассом" и "Левым берегом", который прервался на 2-й минуте, будет доигран в эту среду. Ну, а вечером главный поединок дня – "Арсенал" приедет в Париж и попытается отыграться после минимального поражения на "Эмирейтс" (3:3).

  • 13:00. "Кривбасс" – "Левый берег" (доигрывание). УПЛ. УПЛ ТВ
  • 22:00. "ПСЖ" – "Арсенал". ЛЧ. Megogo

Четверг, 8 мая

Английские клубы максимально близки к выходам в финалы второго и третьего по значимости клубных европейских турниров. Но им еще нужно защитить гандикапы, добытые неделю назад.

  • 22:00. "Буде/Глимт" – "Тоттенхэм". ЛЕ. Megogo
  • 22:00. "Манчестер Юнайтед" – "Атлетик". ЛЕ. Megogo
  • 22:00. "Челси" – "Юргорден". ЛК. Megogo
  • 22:00. "Фиорентина" – "Бетис". ЛК. Megogo

Пятница, 9 мая

28-й тур УПЛ начнется с выездов "Шахтера" и "Динамо" к "Заре" и "Полесью" соответственно. Также вечером свой матч в Серии А проведет "Милан".

  • 15:30. "Заря" – "Шахтер". УПЛ. УПЛ ТВ
  • 18:00. "Полесье" – "Динамо". УПЛ. УПЛ ТВ
  • 21:45. "Милан" – "Болонья". Серия А. Megogo
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Суббота, 10 мая

Еще три поединка УПЛ, лиссабонское дерби с участием Трубина, потенциально чемпионский матч для "Баварии" в Бундеслиге; Забарный, Ярмолюк, Миколенко и другие украинские легионеры – именно такой нам запомнится эта майская суббота.

  • 13:00. "Ворскла" – "Черноморец". УПЛ. УПЛ ТВ
  • 15:30. "Оболонь" – "ЛНЗ". УПЛ. УПЛ ТВ
  • 16:30. "Хольштайн Киль" – "Фрайбург". Бундеслига. Setanta Sports App
  • 16:30. "Вердер" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Setanta Sports App
  • 16:30. "Бохум" – "Майнц". Бундеслига. Setanta Sports App
  • 17:00. "Фулхэм" – "Эвертон". АПЛ. Setanta Sports App
  • 17:00. "Ипсвич" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App
  • 17:00. "Саутгемптон" – "Манчестер Сити". АПЛ. Setanta Sports App
  • 17:00. "Вулверхэмптон" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports App
  • 17:15. "Сельта" – "Севилья". Примера. Megogo
  • 18:00. "Рух" – "Верес". УПЛ. УПЛ ТВ
  • 19:00. "Лацио" – "Ювентус". Серия А. Megogo
  • 19:30. "Борнмут" – "Астон Вилла". АПЛ. Setanta Sports App
  • 19:30. "Жирона" – "Вильярреал". Примера. Megogo
  • 19:30. "Бавария" – "Боруссия М". Бундеслига. Setanta Sports App
  • 20:00. "Бенфика" – "Спортинг". Примейра. Megogo
  • 22:00. "Атлетико" – "Реал Сосьедад". Примера. Megogo
  • 22:00. "Монако" – "Лион". Лига 1. Megogo
  • 22:00. "Анже" – "Страсбур". Лига 1. Megogo
  • 22:00. "Гавр" – "Марсель". Лига 1. Megogo
  • 22:00. "Монпелье" – "ПСЖ". Лига 1. Megogo
  • 22:00. "Брест" – "Лилль". Лига 1. Megogo
  • 22:00. "Ренн" – "Ницца". Лига 1. Megogo

Воскресенье, 11 мая

Еще два матча чемпионата Украины, а также более яркие поединки в АПЛ. Чего стоит только встреча чемпиона и главного претендента на серебро. Ну, а главная битва дня – конечно же, между "Барселоной" и "Реалом". Эль-Класико, дамы и господа, пропустить ну никак нельзя.

  • 13:00. "Кривбасс" – "Колос". УПЛ. УПЛ ТВ
  • 14:00. "Ньюкасл" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports App
  • 16:15. "Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App
  • 16:15. "Ноттингем Форест" – "Лестер". АПЛ. Setanta Sports App
  • 16:15. "Тоттенхэм" – "Кристал Пэлас". АПЛ. Setanta Sports App
  • 16:30. "Байер" – "Боруссия Д". Бундеслига. Setanta Sports App
  • 17:15. "Барселона" – "Реал". Примера. Megogo
  • 18:00. "Карпаты" – "Александрия". УПЛ. УПЛ ТВ
  • 18:30. "Ливерпуль" – "Арсенал". АПЛ. Setanta Sports App
  • 18:30. "Айнтрахт" – "Санкт-Паули". Бундеслига. Setanta Sports App
  • 19:00. "Торино" – "Интер". Серия А. Megogo
  • 19:30. "Атлетик" – "Алавес". Примера. Megogo
  • 21:45. "Наполи" – "Дженоа". Серия А. Megogo
  • 22:00. "Бетис" – "Осасуна". Примера. Megogo
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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