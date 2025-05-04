Шандрук: Мы неплохо играем впереди и забиваем, но много пропускаем. Моменты были

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук подытожил проигрышный для "красно-черных" домашний поединок против "Оболони".

"По арбитражу – я не буду это комментировать, пока лично не просмотрю все моменты. По игре – мы неплохо выглядели до первого пропущенного гола. Создавали моменты и контролировали игру.

Затем был пропущен мяч. У нас есть проблемы в обороне. Мы – команда, которая много пропускает. И нам нужно это улучшать и в селекции, и в работе на тренировках. Потому что команда, желающая стабилизировать результаты, должна уметь играть на ноль. Мы неплохо играем впереди и забиваем, но также много пропускаем. Первый гол "Оболони" был забит очень просто.

Дальше произошло удаление и стало труднее. Если бы не пропустили второй раз – могли бы найти свой шанс, моменты были. Но 0:2 – это уже серьезный гандикап. К тому же, в матче с соперником, которому очки были жизненно важны”.