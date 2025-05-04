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Шандрук: Мы неплохо играем впереди и забиваем, но много пропускаем. Моменты были
Наставник ровенской команды – о поражении пивоварам
Фото - Верес
Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук подытожил проигрышный для "красно-черных" домашний поединок против "Оболони".
"По арбитражу – я не буду это комментировать, пока лично не просмотрю все моменты. По игре – мы неплохо выглядели до первого пропущенного гола. Создавали моменты и контролировали игру.
Затем был пропущен мяч. У нас есть проблемы в обороне. Мы – команда, которая много пропускает. И нам нужно это улучшать и в селекции, и в работе на тренировках. Потому что команда, желающая стабилизировать результаты, должна уметь играть на ноль. Мы неплохо играем впереди и забиваем, но также много пропускаем. Первый гол "Оболони" был забит очень просто.
Дальше произошло удаление и стало труднее. Если бы не пропустили второй раз – могли бы найти свой шанс, моменты были. Но 0:2 – это уже серьезный гандикап. К тому же, в матче с соперником, которому очки были жизненно важны”.
"Почему Гайдучик и Шевченко начали игру на скамейке запасных? Есть игроки, которые в течение сезона имели меньше игрового времени. Нам нужна информация о них с прицелом на следующий сезон. Даем им возможность проявить себя. Смеян имел мало игрового времени в предыдущих матчах. Годя – талантливый парень, но нам надо понимать, готов ли он тяжело работать над собой и прогрессировать.
Относительно игроков, травмированных сейчас – у нас есть договоренность с Гакманом. Сейчас он на контракте и проходит реабилитацию после тяжелой травмы. Но летом мы собираемся отпустить его. Как только он завершит восстановление и клуб выполнит перед ним все обязательства. Уже говорили с Василием на этот счет. Насчет Нонго – у него была более сложная операция. Он сейчас проходит реабилитацию на дому под контролем нашего врача”, – рассказал тренер.
В следующем туре "Верес" поедет к "Руху".
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