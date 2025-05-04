Шищенко – о событиях 1-го тайма в Ровно: Есть Комитет арбитров УАФ – они будут делать выводы

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал победу в Ровно.

"Очень эмоциональный матч. Мы понимали, что психологически хозяева будут иметь определенное преимущество. Они уже решили свои турнирные задачи. А нам крайне нужна была хотя бы ничья. Первый тайм получился не очень качественным в нашем исполнении. Не совсем удавалось то, что мы планировали. Но использовали свои моменты. Очень благодарен, что в этих эпизодах ребята отыграли очень качественно.

Второй тайм тоже был не совсем удачным. Ведя 2:0 в численном большинстве, нужно играть более уверенно, агрессивно, более дисциплинированно. "Верес" во втором тайме продемонстрировал, что "Оболонь" оказалась неготовой к игре в большинстве. У нас не было нужной уверенности, чтобы спокойно довести матч до победы”.