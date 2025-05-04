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Шищенко – о событиях 1-го тайма в Ровно: Есть Комитет арбитров УАФ – они будут делать выводы
На Авангарде бушевали страсти
Фото: Оболонь
Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал победу в Ровно.
"Очень эмоциональный матч. Мы понимали, что психологически хозяева будут иметь определенное преимущество. Они уже решили свои турнирные задачи. А нам крайне нужна была хотя бы ничья. Первый тайм получился не очень качественным в нашем исполнении. Не совсем удавалось то, что мы планировали. Но использовали свои моменты. Очень благодарен, что в этих эпизодах ребята отыграли очень качественно.
Второй тайм тоже был не совсем удачным. Ведя 2:0 в численном большинстве, нужно играть более уверенно, агрессивно, более дисциплинированно. "Верес" во втором тайме продемонстрировал, что "Оболонь" оказалась неготовой к игре в большинстве. У нас не было нужной уверенности, чтобы спокойно довести матч до победы”.
"Решение арбитров? Я понимаю болельщиков на трибунах. Такие моменты воспринимаются очень эмоционально. Но есть Комитет арбитров УАФ – они будут делать выводы. Я – тренер. Моя задача – работать над игрой команды. А у арбитров есть свои руководители, пусть они комментируют эти решения.
Это важные для нас три очка. Еще три очка, чтобы остаться в УПЛ. Игра забудется, а счёт на табло. И это очень важный для нас счет”, – подчеркнул специалист.
10 мая столичная команда будет принимать ЛНЗ.
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