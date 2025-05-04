"Это такие неприятные моменты... Они остаются без внимания судей": Кучер – о фолах на подопечном

Наставник "Черноморца" Александр Кучер рассказал о ситуации команды в чемпионате и роли Ярослава Ракицкого.

"Мы адекватно все оцениваем. Ситуация для нас достаточно непростая. Но сделаем все возможное, чтобы оставить команду в Премьер-лиге.

[О победе "Ингульца" над "Зарей" в доигрывании матча] Все-таки там уже был результат 1:0 в пользу "Ингульца". Они доигрывали один тайм и в течение такого периода проще закрыться, отбиться и выбежать в контратаку. При таких обстоятельствах удержать результат гораздо легче, чем выходить на матч при 0:0.

[О ностальгии в поединке с "Шахтером"] Это была моя футбольная история как игрока. Сейчас я работаю в "Черноморце" и все мои мысли связаны с этой командой, с сохранением прописки в Премьер-лиге".