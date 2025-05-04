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"Это такие неприятные моменты... Они остаются без внимания судей": Кучер – о фолах на подопечном

Премьер-лига

Защитнику часто достается

"Это такие неприятные моменты... Они остаются без внимания судей": Кучер – о фолах на подопечном

chornomorets.football

Новина українською

Наставник "Черноморца" Александр Кучер рассказал о ситуации команды в чемпионате и роли Ярослава Ракицкого.

"Мы адекватно все оцениваем. Ситуация для нас достаточно непростая. Но сделаем все возможное, чтобы оставить команду в Премьер-лиге.

[О победе "Ингульца" над "Зарей" в доигрывании матча] Все-таки там уже был результат 1:0 в пользу "Ингульца". Они доигрывали один тайм и в течение такого периода проще закрыться, отбиться и выбежать в контратаку. При таких обстоятельствах удержать результат гораздо легче, чем выходить на матч при 0:0.

[О ностальгии в поединке с "Шахтером"] Это была моя футбольная история как игрока. Сейчас я работаю в "Черноморце" и все мои мысли связаны с этой командой, с сохранением прописки в Премьер-лиге".

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"Не скажу, что Ракицкий – представитель тренерского штаба. Он футболист с большим опытом, много где поиграл, многое умеет. Есть большой багаж за спиной. Как в раздевалке, так и на поле очень помогает в развитии команды. Ярослав держит дисциплину, может подсказать, дать нагоняй.

[Ярославу часто достается от соперников] Это такие неприятные моменты… Очень не нравится, что они остаются без внимания судей. Это очень грубые эпизоды. К сожалению, арбитр на это не отреагировал в матче с "Рухом". Синяк есть, но слава Богу, обошлось без серьезной травмы”, – заявил тренер.

10 мая "черно-синие" посетят Полтаву.

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Источник:
Football.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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