ЛНЗ – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В поединке 27 тура ЛНЗ в Черкассах примет "Зарю". Для подопечных Григорчука этот матч очень важен, ведь они находятся всего в трех очках от зоны переходных поединков. "Заря" параллельно просто может доигрывать сезон: в еврокубки (практически) нереально попасть, но и отсутствие вылета почти гарантировано.

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Подопечные Григорчука и Бартуловича сойдутся в очном противостоянии сегодня в 13:00 – именно в это время запланировано начало матча. Трансляция пройдет на канале УПЛ ТВ. Его можно посмотреть на OTT-сервисе MEGOGO.

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Чемпионат Украины, 27 тур

4 мая, 13:00. "Центральный стадион" (Черкассы)

Прямая трансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)

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