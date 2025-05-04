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ЛНЗ – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Григорчук пытается не подвергаться опасности
ФК Зоря
В поединке 27 тура ЛНЗ в Черкассах примет "Зарю". Для подопечных Григорчука этот матч очень важен, ведь они находятся всего в трех очках от зоны переходных поединков. "Заря" параллельно просто может доигрывать сезон: в еврокубки (практически) нереально попасть, но и отсутствие вылета почти гарантировано.
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Подопечные Григорчука и Бартуловича сойдутся в очном противостоянии сегодня в 13:00 – именно в это время запланировано начало матча. Трансляция пройдет на канале УПЛ ТВ. Его можно посмотреть на OTT-сервисе MEGOGO.
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Чемпионат Украины, 27 тур
4 мая, 13:00. "Центральный стадион" (Черкассы)
Прямая трансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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