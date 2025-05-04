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ЛНЗ – Заря: стартовые составы на матч

Премьер-лига
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Григорчук против Бартуловича

ЛНЗ – Заря: стартовые составы на матч

Фото пресслужби ФК "Зоря"

Новина українською

В поединке 27 тура чемпионата Украины ЛНЗ дома сыграет против "Зари". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот матч.

  • ЛНЗ: Кучеренко – Муравский, Салиху, Дайко, Драмбаев – Танковский – Топалов, Яшари, Тилль, Пасич – Момо.
  • Запасные: Пеньков, Самойленко, Каплиенко, Кушниренко, Бойко, Авагимян, Наумец, Ноникашвили, Ассинор, Дж. Беннетт, Макуана.
  • "Заря": Сапутин – Тронтель, Башич, А. Джордан, Вантух – Мичин, Попара, Кораблин – Слесарь, Будкивский, Яцик.
  • Запасные: Турбаевский, Мацапура, Писаренко, Мариновский, Маткевич, Белоцерковец, Антюх.

Перед этим матчам ЛНЗ занимает 12 место в чемпионате, а "Заря" идет на восьмой позиции. У команд 27 и 35 очков соответственно.

Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет прямую текстовую трансляцию противостояния.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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