ЛНЗ – Заря: стартовые составы на матч

В поединке 27 тура чемпионата Украины ЛНЗ дома сыграет против "Зари". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот матч.

ЛНЗ: Кучеренко – Муравский, Салиху, Дайко, Драмбаев – Танковский – Топалов, Яшари, Тилль, Пасич – Момо.

Кучеренко – Муравский, Салиху, Дайко, Драмбаев – Танковский – Топалов, Яшари, Тилль, Пасич – Момо. Запасные: Пеньков, Самойленко, Каплиенко, Кушниренко, Бойко, Авагимян, Наумец, Ноникашвили, Ассинор, Дж. Беннетт, Макуана.

"Заря": Сапутин – Тронтель, Башич, А. Джордан, Вантух – Мичин, Попара, Кораблин – Слесарь, Будкивский, Яцик.

Сапутин – Тронтель, Башич, А. Джордан, Вантух – Мичин, Попара, Кораблин – Слесарь, Будкивский, Яцик. Запасные: Турбаевский, Мацапура, Писаренко, Мариновский, Маткевич, Белоцерковец, Антюх.

Перед этим матчам ЛНЗ занимает 12 место в чемпионате, а "Заря" идет на восьмой позиции. У команд 27 и 35 очков соответственно.

Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет прямую текстовую трансляцию противостояния.