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ЛНЗ – Заря: стартовые составы на матч
Григорчук против Бартуловича
Фото пресслужби ФК "Зоря"
В поединке 27 тура чемпионата Украины ЛНЗ дома сыграет против "Зари". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот матч.
- ЛНЗ: Кучеренко – Муравский, Салиху, Дайко, Драмбаев – Танковский – Топалов, Яшари, Тилль, Пасич – Момо.
- Запасные: Пеньков, Самойленко, Каплиенко, Кушниренко, Бойко, Авагимян, Наумец, Ноникашвили, Ассинор, Дж. Беннетт, Макуана.
- "Заря": Сапутин – Тронтель, Башич, А. Джордан, Вантух – Мичин, Попара, Кораблин – Слесарь, Будкивский, Яцик.
- Запасные: Турбаевский, Мацапура, Писаренко, Мариновский, Маткевич, Белоцерковец, Антюх.
Перед этим матчам ЛНЗ занимает 12 место в чемпионате, а "Заря" идет на восьмой позиции. У команд 27 и 35 очков соответственно.
Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет прямую текстовую трансляцию противостояния.
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