Ключевой защитник Карпат избежал тяжелой травмы, но не сыграет в важном матче

Матч 27 тура чемпионата Украины "Левый Берег" – "Карпаты" не доиграл центральный защитник львовян Тимур Стецьков. Он покинул поле на 51 минуте встречи из-за травмы.

После поединка центрбек прошел детальное обследование. Как сообщает ТаТоТаке, МРТ не подтвердило худший вариант развития событий – разрыв передней крестообразной связки.

Однако у защитника диагностирована микротравма мениска. Она помешает Стецькову сыграть как минимум в следующем матче "Карпат".

11 мая "львы" сыграют против "Александрии" дома. А в финальных двух турах соперниками будут "Колос" (в гостях) и "Заря" (дома).

Сейчас "Карпаты" идут на пятом месте в чемпионате Украины. У них одинаковое количество очков с "Полесьем", однако житомиряне лучше сыграли в очных встречах с львовянами.