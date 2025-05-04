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Ключевой защитник Карпат избежал тяжелой травмы, но не сыграет в важном матче
Кадровая потеря у "львов"
fckryvbas.com
Матч 27 тура чемпионата Украины "Левый Берег" – "Карпаты" не доиграл центральный защитник львовян Тимур Стецьков. Он покинул поле на 51 минуте встречи из-за травмы.
После поединка центрбек прошел детальное обследование. Как сообщает ТаТоТаке, МРТ не подтвердило худший вариант развития событий – разрыв передней крестообразной связки.
Однако у защитника диагностирована микротравма мениска. Она помешает Стецькову сыграть как минимум в следующем матче "Карпат".
11 мая "львы" сыграют против "Александрии" дома. А в финальных двух турах соперниками будут "Колос" (в гостях) и "Заря" (дома).
Сейчас "Карпаты" идут на пятом месте в чемпионате Украины. У них одинаковое количество очков с "Полесьем", однако житомиряне лучше сыграли в очных встречах с львовянами.
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