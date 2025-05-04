Премьер-лига
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Матч ЛНЗ – Заря не начнется вовремя из-за воздушной тревоги
Угроза атаки со стороны россиян
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Воскресную программу 27 тура УПЛ очным поединком должны были открыть ЛНЗ и "Заря". Однако старт матча будет отложен.
Команды даже не вышли на разминку. В 11:52 в Черкасском районе началась тревога. По состоянию на 12:50 она по-прежнему звучит.
Начало поединка было запланировано на 13:00. Пока он отложен на неопределенное время.
Следите за ходом событий в Черкассах в текстовой трансляции от UA-Футбол.
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