Матч ЛНЗ – Заря не начнется вовремя из-за воздушной тревоги

Воскресную программу 27 тура УПЛ очным поединком должны были открыть ЛНЗ и "Заря". Однако старт матча будет отложен.

Команды даже не вышли на разминку. В 11:52 в Черкасском районе началась тревога. По состоянию на 12:50 она по-прежнему звучит.

Начало поединка было запланировано на 13:00. Пока он отложен на неопределенное время.

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