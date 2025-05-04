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Матч ЛНЗ – Заря не начнется вовремя из-за воздушной тревоги

Премьер-лига

Угроза атаки со стороны россиян

Матч ЛНЗ – Заря не начнется вовремя из-за воздушной тревоги

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Воскресную программу 27 тура УПЛ очным поединком должны были открыть ЛНЗ и "Заря". Однако старт матча будет отложен.

Команды даже не вышли на разминку. В 11:52 в Черкасском районе началась тревога. По состоянию на 12:50 она по-прежнему звучит.

Начало поединка было запланировано на 13:00. Пока он отложен на неопределенное время.

Следите за ходом событий в Черкассах в текстовой трансляции от UA-Футбол.

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