Колос – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В матче 27 тура чемпионата Украины "Колос" в Ковалевке примет "Ворсклу". После возвращения Руслана Костышина его новые-старые подопечные ожили: набрали 10 очков в пяти последних матчах. Это четвертый лучший результат в УПЛ – на ряду с идущим пятым "Шахтером". В том числе победили именно "горняков" и оторвались от зоны переходных матчей.

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У полтавчан также есть позитив: в прошлом туре они разгромили “Верес” и прервали серию поражений из четырех поединков. Однако команда Максимова все равно находится на 13-м месте. И для того чтобы избежать стыковых игр, нужно брать максимум очков.

В прямом эфире этот матч будет транслировать УПЛ ТВ. Посмотреть его можно на OTT-платформе MEGOGO.

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УПЛ, 27 тур

4 мая, 15:30. "Стадион Колос" (Ковалевка)

Прямая трансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)

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