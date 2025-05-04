В Черкассах отбой воздушной тревоги. УПЛ сообщила новое время начала матча между ЛНЗ и Зарей

В Черкассах прозвучал отбой воздушной тревоги.

УПЛ сообщила, что поединок между "ЛНЗ" и "Зарей" начнется в 14:00.

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Напомним, что матч между командами был запланирован на 13:00, но в связи с воздушной тревогой в Черкасском районе он был отложен.

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