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В Черкассах отбой воздушной тревоги. УПЛ сообщила новое время начала матча между ЛНЗ и Зарей
Слава нашим защитникам
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В Черкассах прозвучал отбой воздушной тревоги.
УПЛ сообщила, что поединок между "ЛНЗ" и "Зарей" начнется в 14:00.
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Напомним, что матч между командами был запланирован на 13:00, но в связи с воздушной тревогой в Черкасском районе он был отложен.
Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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