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Полесье – Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Центральный поединок дня

Полесье – Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

ФК Олександрія

UA-Футбол
Новина українською

Воскресную футбольную программу и всего 27 тур УПЛ закрывают центральным матчем дня "Полесье" и "Александрия".

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Обе команды борются за самые высокие места. "Волки" идут на четвертом месте и хотят сохранить его для участия в Лиге конференций следующего сезона. "Александрия" все еще имеет теоретические шансы даже на чемпионство, а на серебряные медали – и подавно. В обоих случаях каждый зачетный пункт может быть решающим.

В прямом эфире это противостояние будет транслировать канал УПЛ ТВ. Старт встречи запланирован на 18:00. Посмотреть его можно будет на OTT-платформе MEGOGO.

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УПЛ, 27 тур

4 мая, 18:00. "Центральный стадион" (Житомир)

Прямая трансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

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Телетрансляція матчу Полісся - Олександрія
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Комментарии
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Sandra777 (Львів)
04.05.2025 в 14:15
Ходить легенда як на кожну гру свисткам заносять мішок прострочки з атб
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Комментарии 1
Sandra777 (Львів)
04.05.2025 в 14:15
Ходить легенда як на кожну гру свисткам заносять мішок прострочки з атб
Ответить
0
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