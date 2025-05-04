Полесье – Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Воскресную футбольную программу и всего 27 тур УПЛ закрывают центральным матчем дня "Полесье" и "Александрия".

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Обе команды борются за самые высокие места. "Волки" идут на четвертом месте и хотят сохранить его для участия в Лиге конференций следующего сезона. "Александрия" все еще имеет теоретические шансы даже на чемпионство, а на серебряные медали – и подавно. В обоих случаях каждый зачетный пункт может быть решающим.

В прямом эфире это противостояние будет транслировать канал УПЛ ТВ. Старт встречи запланирован на 18:00. Посмотреть его можно будет на OTT-платформе MEGOGO.

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УПЛ, 27 тур

4 мая, 18:00. "Центральный стадион" (Житомир)

Прямая трансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>