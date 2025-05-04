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Продолжат ли гости победный путь? Известны стартовые составы на матч Колос - Ворскла

Премьер-лига

Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени

Продолжат ли гости победный путь? Известны стартовые составы на матч Колос - Ворскла

Фото - Колос

Новина українською

27-й тур Украинской Премьер-Лиги продолжится матчем между "Колосом" и "Ворсклой".

Руслан Костышин выставил следующих игроков:

Пахолюк - Козик, Бурда, Красничи, Цуриков - Демченко - Гагно, Ррапай - Третьяков, Боливар, Велетень

Юрий Максимов выбрал следующий стартовый состав

Исенко - Челядин, Бацула, Хрипчук, Крупский - Мякушко, Пердута, Скляр, Кане - Ндукве, Иеде

Это 12-й матч между командами в УПЛ. 3 победы на счету "Колоса", 7 раз победила "Ворскла" и один матч закончился ничьей.

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К поединку "Колос" занимает 12-е место с 28-ю баллами, "Ворскла" - 13-я с 24-мя баллами.

Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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