Продолжат ли гости победный путь? Известны стартовые составы на матч Колос - Ворскла

27-й тур Украинской Премьер-Лиги продолжится матчем между "Колосом" и "Ворсклой".

Руслан Костышин выставил следующих игроков:

Пахолюк - Козик, Бурда, Красничи, Цуриков - Демченко - Гагно, Ррапай - Третьяков, Боливар, Велетень

Юрий Максимов выбрал следующий стартовый состав

Исенко - Челядин, Бацула, Хрипчук, Крупский - Мякушко, Пердута, Скляр, Кане - Ндукве, Иеде

Это 12-й матч между командами в УПЛ. 3 победы на счету "Колоса", 7 раз победила "Ворскла" и один матч закончился ничьей.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

К поединку "Колос" занимает 12-е место с 28-ю баллами, "Ворскла" - 13-я с 24-мя баллами.

Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.