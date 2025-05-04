Типичная УПЛ. 27 тур. Колос - Ворскла 0:0

В 27-м туре УПЛ "Колос" принимал "Ворсклу".

После возвращения Костышина дела у ковалевцев, кажется, пошли на лад. В 6 матчах при новом-старом тренере ковалевцы взяли 10 очков, при этом смогли сенсационно обыграть "Шахтер" и неделю назад не проиграть "Полесью". Команда поднялась на 10-е место в таблице и хоть еще не убереглась от зоны переходных матчей, но явно дышала свободнее.

"Ворсклу" же и при Максимове продолжает лихорадить. Команда нестабильна и продолжает бороться за выживание. Конечно, дело тут не в тренере, команде, или игроках, а в финансовом положении клуба… Тем не менее, неделю назад полтавчане вынесли 3:0 "Верес", что должно было добавить позитива и команде, и болельщикам.

Костышин по сравнению с прошлым матчем опустил в центр обороны Красничи, а Демченко отвечал за опорную зону. На острие вышел Боливар, а вот Ковталюк, который зимой перешел именно из "Ворсклы", остался в запасе.

Максимов дисквалифицированого Павлюка заменил в центре обороны Бацулой, также вернулся на левый фланг Челядин. Но при этом в запасе полтавчан на матч было всего 4 полевых и вратарь.

Если говорить о первом тайме – то говорить особо не о чем. Абсолютно нулевой тайм, фактически без моментов и обострений. Типичная УПЛ. Типичная КПЛ середняков. 1:3 по ударам, что дает некоторое преимущество "Ворскле", но все эти удары летели куда-то не туда.

Отметить нужно травму Боливара, который из-за проблем с коленом был заменен на 27-й минуте. Вместо него вышел Ковталюк, но также загруз в этой игре.

Типичные 0:0 к перерыву.

Второй тайм не сильно отличался от первого. Может, "Ворскла" больше была на мяче, но все это не то, все в центре поля..

Хотя, Кане все-таки забил… После дальнего заброса убежал и дал на силу. Но убежал из явного офсайда. Гол не был засчитан.

Итоговые 0:0 – по делу. 0:1 – по ударам в створ красноречивая статистика. Даже 0 желтых в матче, что странно для УПЛ.

"Очочко в карман" - все довольны. На этом и закончим.

27-й тур УПЛ, сезон 2024/25

04 мая, Ковалевка, стадион "Колос"

Судья: Дмитрий Евтухов (Днепр)

"Колос" (Ковалевка) – "Ворскла" (Полтава) 0:0

"Колос": Пахолюк, Красничи, Бурда, Козик, Демченко (Теллес, 80), Гагно, Ррапай (Ориховский, 61), Третьяков (Алефиренко, 61), Велетень, Цуриков, Боливар (Ковталюк, 27, Сидоров, 61)

"Ворскла": Исенко, Челядин (Пасич, 73), Бацула, Хрипчук, Крупский, Скляр, Пердута, Мякушко, Кане, Иеде (Малыш, 68), Ндукве (Авдили, 84)