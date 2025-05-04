"Делал все наоборот". Судейский эксперт раскритиковал арбитра матча УПЛ, закончившегося с неожиданным результатом

В матче 27-го тура УПЛ "Верес" – "Оболонь" произошло два эпизода, ознаменовавшиеся непонятными решениями арбитра Кубряка. В первом тайме хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Куция якобы за симуляцию, а в начале второго почему-то не было удаления Приймака. Что не так с решениями судьи? UA-Футбол обратился за комментариями к судейскому эксперту, экс-арбитру ФИФА Мирославу Ступару.

Відео - УПЛ ТБ pic.twitter.com/Xk7yKgfXfK — Igor Semyon (@igor_semyon) May 4, 2025

- Начнем с того, что арбитр не должен быть формалистом на поле, - берет слово Мирослав Иванович. - Он должен творчески подходить к матчу и не быть фигурой номер один среди исполнителей действия. Фигуры – это футболисты. Кубряк сам себе создал проблемы в течение матча.

Первое и не правильное решение на 34-й минуте – удаление, вторая желтая карточка якобы за симуляцию игроку "Вереса" Куция. Но в этом моменте Куция перед штрафной обработал мяч и устремился за ним, а Черненко, не успевая сыграть, выставил бедро на пути соперника. Произошел контакт между игроками, и это очевидно. Арбитр не разобрался, решил, что Куция симулирует, показал ему второе предупреждение. Жаль, что в таких эпизодах не может вмешиваться VAR. И это недостаток в системе, когда нужно срочно исправить ошибку арбитра. А если бы в протоколе была прописана возможность повтора, то наверняка Кубряк пересмотрел бы свое решение и команды играли бы в равных составах. И вместо удаления был бы назначен штрафной удар в сторону ворот "Оболони".

В начале второго тайма на 46-й минуте Кубряк совершил вторую грубую ошибку, когда не удалил игрока "Оболони" Приймака – за очевидное лишение соперника голевой возможности. Степанюку по центру ворот забросили мяч, он мог выходить с вратарем один на один, но Приймак по мнению арбитра подтолкнул в корпус атакующего. Арбитр зафиксировал нарушение и… показал нарушителю только желтую карточку. Тут уже вмешался VAR, порекомендовав пересмотреть решение на красную карточку. Арбитр посмотрел, но к удивлению, оставил первоначальное решение в силе. Чем он руководствовался – неизвестно.

Судейский эксперт развил свою мысль относительно не удаления игрока Оболони:

- Хотя все критерии подпадают под красную карточку. Первое – расстояние и направление атакующего игрока. Второе – контроль мяча игроком. Третье – расположение защитников, могут ли они помешать и вмешаться в эпизод. Как мы видим, защитники находились в стороне и не могли препятствовать продвижение нападающему. Поэтому – это удаление.

Резюмируя, эксперт сказал:

После такого неоднозначного решения игра стала нервозной, начались стычки между игроками, и арбитру было трудно управлять игрой. А если вспомнить, что арбитр на первых минутах не вынес предупреждение игроку "Вереса" Клецу за опасный подкат сзади против Витенчука, то видна проблема арбитра в вынесении дисциплинарных санкций. Все наоборот, где не нужно удалять – удалил, где нужно удалить, вместо красной – желтая карточка.

Отметим, что в итоге матч между "Вересом" и "Оболонью" закончился победой киевлян со счетом 2:0.