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Заслужил. Шахтер назвал лучшего игрока матча против Черноморца
Были ли лучшие варианты?
Фото: ФК Шахтар
"Шахтер" назвал лучшего игрока матча против "Черноморца".
Болельщики донецкого клуба выбрали Невертона, который оформил дубль в Одессе.
В этом сезоне Невертон сыграл в 19-ти матчах, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.
Напомним, что "Шахтер" обыграл "Черноморец" со счетом 3:0. Голом и ассистом также отметился Бондаренко.
Донецкий клуб занимает третье место в турнирной таблице УПЛ с 57-ю баллами.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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