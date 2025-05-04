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Заслужил. Шахтер назвал лучшего игрока матча против Черноморца

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Заслужил. Шахтер назвал лучшего игрока матча против Черноморца

Фото: ФК Шахтар

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"Шахтер" назвал лучшего игрока матча против "Черноморца".

Болельщики донецкого клуба выбрали Невертона, который оформил дубль в Одессе.

В этом сезоне Невертон сыграл в 19-ти матчах, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Напомним, что "Шахтер" обыграл "Черноморец" со счетом 3:0. Голом и ассистом также отметился Бондаренко.

Донецкий клуб занимает третье место в турнирной таблице УПЛ с 57-ю баллами.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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