ЛНЗ и Заря обменялись голами в первые 16 минут второго тайма

Первый тайм в Черкассах прошел без изменений на табло. Но уже на 47-й минуте подопечные Григорчука вышли вперед. Роман Вантух отправил мяч в сетку собственных ворот. Футболист гостей случайно нанес удар головой после подачи соперника со штрафного.

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Но хозяева очень скоро потеряли минимальное преимущество. Подопечные Бартуловича воспользовались вялой игрой оппонентов на их половине поля. Включив небольшой прессинг, "мужики" создали опасный момент и опытный форвард сравнял счет. Филипп Будковский забил 8-й гол в текущем первенстве.