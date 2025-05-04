Защитник Ворсклы рассказал о подготовке команды к матчу с Колосом

Защитник "Ворсклы" Евгений Павлюк рассказал, как команда готовилась к матчу с "Колосом".

В эфире УПЛ ТВ игрок сказал, что тренеры полтавского клуба разбирали стандарты хозяев.

"Я не могу сказать, что стандарты - главное оружие "Колоса", они много голов с них забили. Тренерский штаб нам помог разобрать. Он показал каждый стандарт, игроков, которые лучше всего играют головой в нашей штрафной площадке на угловом.

Надеюсь сегодня мы не увидим голов от ковалевцев", - сказал Павлюк.