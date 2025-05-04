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Защитник Ворсклы рассказал о подготовке команды к матчу с Колосом
Хоть не играет, но клуб поддерживает
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Ворсклы" Евгений Павлюк рассказал, как команда готовилась к матчу с "Колосом".
В эфире УПЛ ТВ игрок сказал, что тренеры полтавского клуба разбирали стандарты хозяев.
"Я не могу сказать, что стандарты - главное оружие "Колоса", они много голов с них забили. Тренерский штаб нам помог разобрать. Он показал каждый стандарт, игроков, которые лучше всего играют головой в нашей штрафной площадке на угловом.
Надеюсь сегодня мы не увидим голов от ковалевцев", - сказал Павлюк.
Сегодня Евгений Павлюк не сыграет из-за арендного согласия.
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Матч между "Колосом" и "Ворсклой" начался. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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