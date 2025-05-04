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Защитник Ворсклы рассказал о подготовке команды к матчу с Колосом

Премьер-лига
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Хоть не играет, но клуб поддерживает

Защитник Ворсклы рассказал о подготовке команды к матчу с Колосом

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Ворсклы" Евгений Павлюк рассказал, как команда готовилась к матчу с "Колосом".

В эфире УПЛ ТВ игрок сказал, что тренеры полтавского клуба разбирали стандарты хозяев.

"Я не могу сказать, что стандарты - главное оружие "Колоса", они много голов с них забили. Тренерский штаб нам помог разобрать. Он показал каждый стандарт, игроков, которые лучше всего играют головой в нашей штрафной площадке на угловом.

Надеюсь сегодня мы не увидим голов от ковалевцев", - сказал Павлюк.

Сегодня Евгений Павлюк не сыграет из-за арендного согласия.

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Матч между "Колосом" и "Ворсклой" начался. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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