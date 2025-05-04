"Надо, чтобы эти футболисты подошли команде": Кучер – о комплектации состава, пустых трибунах и контракте с клубом

Наставник "Черноморца" Александр Кучер поделился мнением о кадровой ситуации в команде и отсутствии домашней поддержки.

"Наверное, не хватает хладнокровия у своих ворот. Не совершать простых ошибок, не дарить мяч сопернику вблизи штрафной площадки или в его пределах. И не забивать себе голы. Если будет надежность сзади, тогда и впереди пойдут голы. Когда в обороне игроки часто ошибаются, то уверенность исчезает у всей команды. И тогда уже есть боязнь играть вперед. Всё накладывается. Поэтому нужно гарантировать надежность сзади, а тогда и в атаке все сложится хорошо.

Мысли были об опытных свободных агентах, конечно. Но ведь надо, чтобы эти футболисты подошли команде. Да, мы взяли Ракицкого и если бы еще пару таких людей подписать, нам было бы гораздо легче”.