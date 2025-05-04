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"Надо, чтобы эти футболисты подошли команде": Кучер – о комплектации состава, пустых трибунах и контракте с клубом

Премьер-лига

Тренер ответил на вопросы журналиста в интервью

"Надо, чтобы эти футболисты подошли команде": Кучер – о комплектации состава, пустых трибунах и контракте с клубом

Фото - Верес

Новина українською

Наставник "Черноморца" Александр Кучер поделился мнением о кадровой ситуации в команде и отсутствии домашней поддержки.

"Наверное, не хватает хладнокровия у своих ворот. Не совершать простых ошибок, не дарить мяч сопернику вблизи штрафной площадки или в его пределах. И не забивать себе голы. Если будет надежность сзади, тогда и впереди пойдут голы. Когда в обороне игроки часто ошибаются, то уверенность исчезает у всей команды. И тогда уже есть боязнь играть вперед. Всё накладывается. Поэтому нужно гарантировать надежность сзади, а тогда и в атаке все сложится хорошо.

Мысли были об опытных свободных агентах, конечно. Но ведь надо, чтобы эти футболисты подошли команде. Да, мы взяли Ракицкого и если бы еще пару таких людей подписать, нам было бы гораздо легче”.

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[О пересмотре решения о присутствии болельщиков на трибунах] "Я сам просил поднять этот вопрос. Сейчас руководители клуба обсуждают этот вопрос с администрацией. Болельщики нам очень нужны, хотелось бы увидеть их на трибунах. Потому что мы видим, что повсюду болельщиков достаточно. К сожалению, мы единственные, кто играет домашние матчи при пустых трибунах.

[О работе в клубе в случае вылета] У меня действующий контракт с "Черноморцем". Будем садиться и разговаривать с руководством, но у меня контракт и планирую работать”, – заявил тренер.

Согласно информации открытых источников, у Александра Кучера контракт с "моряками" до 2026 года.

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Источник:
Football.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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