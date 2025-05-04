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УПЛ. ЛНЗ – Заря 1:1. Очередное разочарование для черкащан
"ЛНЗ" и "Заря" не определили победителя в рамках 27-го тура УПЛ
upl.ua
Что касается стартовых составов, то в "ЛНЗ" из-за дисквалификации пропускал игру Илья Путря, отсутствовал в заявке Эйнел Соареш. В "Заре" неожиданно в запасе оказался Денис Антюх, ярко выглядевший в последних матчах.
Из-за воздушной тревоги матч начался на час позже – в 14:00. С первых минут активнее были игроки черкасской команды, которые должны выполнять турнирные задания.
Тилль разыграл штрафной с Яшари, прострел которого был заблокирован. Мяч попал в руку Тронтелю, но это не пенальти, ведь рука находилась в естественном положении.
Яшари из углового пытался выполнить "сухой лист", но Сапутин выбил круглого кулаками.
Мичин перехватил пас Кучеренко перед чужой штрафной, но передача в касание на Будковского была неудачной.
В течение минуты подачу Тронтеля с правого фланга выбил головой Дайку, а прострел Яцика с левого фланга заблокировал Муравский. Кораблин меиров из 18 пытался попасть в ближний угол, но пробил мимо.
В середине тайма хозяева сумели отличиться. Момо отдал на Пасича, подачу которого замкнул головой Топалов. Гол не был засчитан, ведь в момент передачи Пасич находился в офсайде.
Наиболее опасный момент в первом тайме создала "Заря". Тронтель со штрафного с левого фланга закрутил в ближнюю девятку, но Кучеренко в прыжке парировал удар.
Через несколько минут передача Папары с левого фланга пролетела значительно выше всех игроков "Зари".
В конце тайма Яцик прекрасно врывался на дальнюю под навес Тронтеля с противоположного фланга, но не успел замкнуть подачу.
Первый тайм прошел с минимумом голевых моментов и завершился закономерной нулевой ничьей.
Хозяева повели в счете уже на старте второго тайма. Яшари исполнил штрафной удар с левого фланга, а Роман Вантух срезал мяч в свои ворота. 1:0.
"Заря" ответила моментом Будковского, который пяткой на ближний замыкал подачу с левого фланга, но Кучеренко забрал.
Танковский пробил в левый угол после передачи Тиля, но Сапутин справился.
Сравняла счет "Заря" очень легко. Мичин перехватил пас Кучеренко возле чужой штрафной, после чего покотил под пустые Будковскому. 1:1.
Через несколько минут прострел Яцика с левого фланга штрафной Кучеренко перевел на угловой, который особым дивидендам гостям не принес.
Концовку матча активнее провели хозяева, которым больше нужна была победа. Сначала Макуана пробивал после отскока с подачи углового, но не попал в ворота. Мог принести победу своей команде Пасич, замыкавший подачу Авагимяна, но Сапутин парировал удар.
"ЛНЗ" снова разочаровало своих болельщиков, ведь не побеждает уже 6 матчей подряд. Зона переходных матчей рядом и есть реальный риск туда опуститься. "Заря" хоть и без турнирной мотивации, но в целом выглядела лучше и заслуженно избежала поражения.
27-й тур УПЛ
Мариуполь. "Центральный"
"ЛНЗ" - "Заря" 1:1
Голы: Вавнтух (аг), 47 – Будковский, 61
"ЛНЗ": Кучеренко - Драмбаев, Дайко, Салиху (Каплиенко, 46), Муравский - Танковский (Кушниренко, 86), Тиль, Яшари (Макуана, 65) - Топалов (Наумец, 60), Момо (Авагимян, 46), Пасич.
"Заря": Сапутин - Вантух, Джордан, Башич, Тронтель - Кораблин (Антюх, 60), Попара, Мичин (Маткевич, 88)- Яцик, Будковский, Слесарь (Белоцерковец, 69).
Предупреждения: Каплиенко, 58, Кучеренко, 59, Кушниренко, 88 – Будковский, 23.
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