Максимум - переходные матчи. Одна из команд УПЛ потеряла шансы на прямое спасение

Одна из команд УПЛ потеряла шансы на прямое спасение.

После матча между "ЛНЗ" с "Зарей", "Черноморец" уже не сможет подняться выше 13-го места. Черкасский клуб набрал 28 баллов. Одесский коллектив максимум наберет 27 баллов в последних 3-х турах.

13-е и 14-е места дают право на переходные матчи с 4-м и 3-м местом Первой Лиги соответственно.

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Напомним, что "ЛНЗ" и "Заря" сыграли со счетом 1:1.