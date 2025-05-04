Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максимум - переходные матчи. Одна из команд УПЛ потеряла шансы на прямое спасение
Лишь два выхода осталось у клуба
instagram.com/fcchornomorets
Одна из команд УПЛ потеряла шансы на прямое спасение.
После матча между "ЛНЗ" с "Зарей", "Черноморец" уже не сможет подняться выше 13-го места. Черкасский клуб набрал 28 баллов. Одесский коллектив максимум наберет 27 баллов в последних 3-х турах.
13-е и 14-е места дают право на переходные матчи с 4-м и 3-м местом Первой Лиги соответственно.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "ЛНЗ" и "Заря" сыграли со счетом 1:1.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Делал все наоборот". Судейский эксперт раскритиковал арбитра матча УПЛ, закончившегося с неожиданным результатом
- Близок к соглашению. Представители Шахтёра встретились с кандидатом на замену Пушичу
- Свитолина и Монфис наслаждаются ролью родителей и отдыхают с дочерью. Фото
- Определилась первая команда, повысившаяся из Первой лиги в УПЛ. Это абсолютный дебютант
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000