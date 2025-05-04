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Предложение из соседней страны, адаптация в Украине, война. Албанский легионер рассказал о выступлениях в Александрии
Как относятся соотечественники к войне?
fco.com.ua
Албанский полузащитник "Александрии" Теди Цара поделился впечатлениями от первого периода пребывания в Украине, рассказал о переходе в «горожане» и ответил на вопросы о войне.
- Можешь ли ты уже сказать, что адаптировался к украинскому футболу?
- Да, думаю, что уже адаптировался хорошо. Я понял много вещей, многому научился и хочу продолжать в этом же темпе.
- С кем больше всего общаешься в "Александрии"?
- Почти со всеми я чувствую себя как дома, как в Албании. Все товарищи по команде мне помогают в любом деле, за что им очень благодарен.
- Как тебя встретили в команде?
- Меня приняли очень хорошо. Я думал, что будет труднее, но здесь я увидел замечательный коллектив - и персонал, и игроков, которые всегда меня поддерживают.
- Расскажи, как возник вариант с ФК "Александрия"?
- Мой агент объяснил мне, что есть интерес от "Александрии". Ежедневно этот интерес рос, и я решил, что это будет хороший шаг в карьере.
- Интересовались ли тобой другие клубы? Если да, то какие?
- Да, в начале года поступали предложения, например, от "Клужа" из Румынии, который на тот момент был на первом месте в своем чемпионате. Но мне больше понравилась ФК "Александрия", стиль игры команды мне больше подходил, я считал, что смогу проявить себя лучше именно здесь.
- Что знал об "Александрии" и вообще об украинском футболе?
- Честно говоря, много не знал. Но после получения предложения начал изучать и узнал много, чтобы быть уверенным в своем выборе. Понял, что в украинском футболе очень ценятся единоборства и защитное звено должно быть очень надежным.
- Что тебя удивило в Украине?
- Меня приятно удивило, что меня здесь уважают и всегда помогают. Я думал, что эта часть будет сложнее, но все хорошо.
- Какое отличие между албанским и украинским футболом?
- В Албании игра более техничная, а здесь футбол более агрессивный и с более высоким темпом.
- Не беспокоит ли тебя война в Украине?
- Иногда меня это беспокоит, но в целом я спокоен и не имел больших волнений по этому поводу.
- Какое отношение Албании к войне в Украине, что там о ней известно?
- Ежедневно передают новости, что происходит в Украине. Все хотят, чтобы это как можно скорее закончилось. Этого желает не только Албания, а весь мир.
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