Предложение из соседней страны, адаптация в Украине, война. Албанский легионер рассказал о выступлениях в Александрии

Албанский полузащитник "Александрии" Теди Цара поделился впечатлениями от первого периода пребывания в Украине, рассказал о переходе в «горожане» и ответил на вопросы о войне.

- Можешь ли ты уже сказать, что адаптировался к украинскому футболу?

- Да, думаю, что уже адаптировался хорошо. Я понял много вещей, многому научился и хочу продолжать в этом же темпе.

- С кем больше всего общаешься в "Александрии"?

- Почти со всеми я чувствую себя как дома, как в Албании. Все товарищи по команде мне помогают в любом деле, за что им очень благодарен.

- Как тебя встретили в команде?

- Меня приняли очень хорошо. Я думал, что будет труднее, но здесь я увидел замечательный коллектив - и персонал, и игроков, которые всегда меня поддерживают.

- Расскажи, как возник вариант с ФК "Александрия"?

- Мой агент объяснил мне, что есть интерес от "Александрии". Ежедневно этот интерес рос, и я решил, что это будет хороший шаг в карьере.

- Интересовались ли тобой другие клубы? Если да, то какие?

- Да, в начале года поступали предложения, например, от "Клужа" из Румынии, который на тот момент был на первом месте в своем чемпионате. Но мне больше понравилась ФК "Александрия", стиль игры команды мне больше подходил, я считал, что смогу проявить себя лучше именно здесь.

- Что знал об "Александрии" и вообще об украинском футболе?

- Честно говоря, много не знал. Но после получения предложения начал изучать и узнал много, чтобы быть уверенным в своем выборе. Понял, что в украинском футболе очень ценятся единоборства и защитное звено должно быть очень надежным.

- Что тебя удивило в Украине?

- Меня приятно удивило, что меня здесь уважают и всегда помогают. Я думал, что эта часть будет сложнее, но все хорошо.

- Какое отличие между албанским и украинским футболом?

- В Албании игра более техничная, а здесь футбол более агрессивный и с более высоким темпом.

- Не беспокоит ли тебя война в Украине?

- Иногда меня это беспокоит, но в целом я спокоен и не имел больших волнений по этому поводу.

- Какое отношение Албании к войне в Украине, что там о ней известно?

- Ежедневно передают новости, что происходит в Украине. Все хотят, чтобы это как можно скорее закончилось. Этого желает не только Албания, а весь мир.