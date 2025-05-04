Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пришлось делать вынужденную замену в первом тайме. У Колоса травмировался нападающий в матче с Ворсклой
Неприятно
Фото: ФК Колос
У "Колоса" травмировался нападающий в матче с "Ворсклой".
На 27-й минуте матча Боливар оказался на газоне. Медики на поле ему охлаждали колено. Венесуэльский нападающий смог подняться и самостоятельно уйти с поля.
Уже с 25-й минуты готовился выйти Николай Ковталюк, который и заменил Боливара.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне нападающий сыграл 19 матчей за ковалевский клуб, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
Первый тайм между "Колосом" и "Ворсклой" закончился без голов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Делал все наоборот". Судейский эксперт раскритиковал арбитра матча УПЛ, закончившегося с неожиданным результатом
- Свитолина и Монфис наслаждаются ролью родителей и отдыхают с дочерью. Фото
- Динамо разгромило Ингулец, Шахтер выпал из борьбы за чемпионство, Барса удержала темп. Главные новости за 3-е мая
- Определилась первая команда, повысившаяся из Первой лиги в УПЛ. Это абсолютный дебютант
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000