Пришлось делать вынужденную замену в первом тайме. У Колоса травмировался нападающий в матче с Ворсклой

У "Колоса" травмировался нападающий в матче с "Ворсклой".

На 27-й минуте матча Боливар оказался на газоне. Медики на поле ему охлаждали колено. Венесуэльский нападающий смог подняться и самостоятельно уйти с поля.

Уже с 25-й минуты готовился выйти Николай Ковталюк, который и заменил Боливара.

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В этом сезоне нападающий сыграл 19 матчей за ковалевский клуб, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

Первый тайм между "Колосом" и "Ворсклой" закончился без голов.