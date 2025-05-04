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Центральный матч тура. Полесье и Александрия объявили стартовые составы на очную игру
Будет жарко
Фото: пресслужби ФК "Полісся"
В 27-м туре УПЛ встретятся между собой "Полесье" и "Александрия" - команды из верхней части таблицы. Матч пройдет в Житомире, на Центральном городском стадионе.
Тренерские штабы команд уже определились со стартовыми составами. Первый свисток от арбитра прозвучит в 18:00.
Стартовый состав "Полесья": Кудрик Олег, Майсурадзе Георги, Чоботенко Сергей, Сарапий Эдуард, Матич Матей, Назаренко Александр, Бабенко Руслан (К), Крушинский Борис, Гуцуляк Алексей, Бристрич Адмир, Батиста
Запасные: Волынец Евгений, Авраменко Алексей, Виале, Михайличенко Богдан, Хадрой Анди, Мельниченко Максим, Андриевский Александр, Битон Офек, Йосефи Томер, Караман Ярослав, Таллес, Гонсалвеш
Стартовый состав "Александрии": Ермаков Георгий, Кравченко Никита, Калюжный Иван, Филиппов Александр, Мишнев Дмитрий, Шепелев Владимир, Мартынюк Александр, Кампос, Теди Цара, Шабанов Артем (К), Козак Артем
Запасные: Макаренко Назар, Ковалец Кирилл, Булеца Сергей, Кулаков Андрей, Тео Ндика, Логинов Сергей, Ващенко Даниил, Беляев Александр, Скорко Даниил, Копина Юрий, Смирный Евгений, Шостак Денис
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