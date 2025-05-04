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Понадобился почти час. Ворскла открыла счёт в матче с Колосом, но судьи отменили гол
Сумасшествие
vorskla.com.ua
"Ворскла" открыла счёт в матче с "Колосом".
Полтавчане организовали длинную передачу, мяч подхватил Кане и пошёл в контратаку. Разобрался с голкипером и поразил ворота хозяев.
Судье матча Дмитрию Евтухову подсказали, что, возможно, автор гола пребывал в положении вне игры и требуется проверка.
Гол в результате отменили, поскольку офсайд подтвердился.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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