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Понадобился почти час. Ворскла открыла счёт в матче с Колосом, но судьи отменили гол

Премьер-лига

Сумасшествие

Понадобился почти час. Ворскла открыла счёт в матче с Колосом, но судьи отменили гол

vorskla.com.ua

Новина українською

"Ворскла" открыла счёт в матче с "Колосом".

Полтавчане организовали длинную передачу, мяч подхватил Кане и пошёл в контратаку. Разобрался с голкипером и поразил ворота хозяев.

Судье матча Дмитрию Евтухову подсказали, что, возможно, автор гола пребывал в положении вне игры и требуется проверка.

Гол в результате отменили, поскольку офсайд подтвердился.

Понадобился почти час. Ворскла открыла счёт в матче с Колосом, но судьи отменили гол - изображение 1
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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