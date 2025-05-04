УПЛ. Полесье - Александрия 1:2. Дожали в большинстве

В Житомире сыграли самый ожидаемый матч 27-го тура УПЛ. "Александрия" все еще оставались в борьбе даже за чемпионство, а "Полесье“ пытается удержать свое четвертое место. Безусловно, за вывеской - это украшение тура.

В прошлом туре подопечные Руслана Ротаня в непростом противостоянии минимально победили "Ингулец". А "Полесье" второй тур подряд в УПЛ не смогло выиграть - ничья с "Колосом". Обращаем внимание на появление в стартовом составе гостей опытного нападающего Филиппова, который впервые вышел после травмы.

Уже на восьмой минуте Николаю Балакину показалось, что Сарапий ударил по ноге Кравченко и он за это назначил одиннадцатиметровый. Однако, после просмотра VAR главный арбитр изменил свое первоочередное решение. Эмоциональное начало встречи в Житомире. "Александрия" играла первым номером, а житомирский коллектив подстраивался под соперника. Тем не менее, оборонялись подопечные Ашура достаточно качественно. Немало ошибались футболисты обеих команд в центре поля.

На 25-й минуте получил рассечение Иван Калюжный. Хавбек "Александрии" не только вернулся на поле, но и открыл счет. Цара на левом фланге атаки обыгрался с Мартынюком, и покатил на свободного Калюжного, который пробил по воротам - мяч от Кудрика и стойки залетел в ворота - 0:1. Что делал в этом эпизоде Бабенко? Наказали команду Ашура за пассивность. На 39-й минуте Сарапий из-за пределов штрафной пробил прямо в руки Ермакову. Это был первый удар в створ ворот в исполнении футболистов "Полесья". В компенсированное время подопечные Ашура сравняли счет после первой качественной затяжной атаки. Гуцуляк переправил мяч на Батисту, который с нескольких метров переиграл Ермакова - 1:1. Моментов до перерыва было немного, но голами соперники обменялись.

После перерыва "Александрия" продемонстрировала свое желание вырывать победу, ведь ничья вряд ли устраивала эту команду. На 52-й минуте "Полесье" осталось в меньшинстве. За фол против Цары вторую желтую получил Майсурадзе. Кстати, свою первую желтую грузин тоже получил за фол против Цары. В меньшинстве хозяева могли даже выйти вперед, но Батиста не смог переиграть Ермакова. Очень не внимательно сыграли центральные защитники, но легионер "Полесья" их простил. Как ни странно, но почему-то в большинстве сначала не уверенно играли подопечные Ротаня.

Метров с 30-ти решился на удар Кампуш, но попал в перекладину. Вот это уже было действительно опасно. С каждой минутой доминирование "Александрии" росло, но житомиряне держались. На 78-й минуте гости все же достигли своего. Кравченко подал в штрафную, а Цара коленом умудрился попасть в дальний угол - 1:2. Шикарный матч для албанца!

В итоге, важнейшая победа "Александрии". Третий матч подряд теряет очки "Полесье".

Vbet лига. 27-й тур

"Полесье" - "Александрия" 1:2

Голы: Батиста (45+1) - Калюжный (32), Цара (78)

Удаление: Майсурадзе (52)

"Полесье": Кудрик - Матич (Андриевский, 82), Чоботенко, Сарапий - Назаренко (Йосефи, 81), Бабенко (к), Крушинский, Майсурадзе - Гуцуляк - Бристрич (Михайличенко, 54), Батиста (Гонсалвеш, 70)

"Александрия": Ермаков - Мартынюк (Копина, 88), Шабанов (к), Кампуш, Кравченко - Калюжный - Цара, Мишнев (Ковалец, 62), Шепелев (Смирный, 81), Козак (Беляев, 82) - Филиппов (Булеца, 82)