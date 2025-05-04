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УПЛ. Полесье - Александрия 1:2. Дожали в большинстве

Премьер-лига
Обновлено

Центральная игра тура

УПЛ. Полесье - Александрия 1:2. Дожали в большинстве

Фото: ФК Олександрія

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Житомире сыграли самый ожидаемый матч 27-го тура УПЛ. "Александрия" все еще оставались в борьбе даже за чемпионство, а "Полесье“ пытается удержать свое четвертое место. Безусловно, за вывеской - это украшение тура.

В прошлом туре подопечные Руслана Ротаня в непростом противостоянии минимально победили "Ингулец". А "Полесье" второй тур подряд в УПЛ не смогло выиграть - ничья с "Колосом". Обращаем внимание на появление в стартовом составе гостей опытного нападающего Филиппова, который впервые вышел после травмы.

Уже на восьмой минуте Николаю Балакину показалось, что Сарапий ударил по ноге Кравченко и он за это назначил одиннадцатиметровый. Однако, после просмотра VAR главный арбитр изменил свое первоочередное решение. Эмоциональное начало встречи в Житомире. "Александрия" играла первым номером, а житомирский коллектив подстраивался под соперника. Тем не менее, оборонялись подопечные Ашура достаточно качественно. Немало ошибались футболисты обеих команд в центре поля.

УПЛ. Полесье - Александрия 1:2. Дожали в большинстве - изображение 1

На 25-й минуте получил рассечение Иван Калюжный. Хавбек "Александрии" не только вернулся на поле, но и открыл счет. Цара на левом фланге атаки обыгрался с Мартынюком, и покатил на свободного Калюжного, который пробил по воротам - мяч от Кудрика и стойки залетел в ворота - 0:1. Что делал в этом эпизоде Бабенко? Наказали команду Ашура за пассивность. На 39-й минуте Сарапий из-за пределов штрафной пробил прямо в руки Ермакову. Это был первый удар в створ ворот в исполнении футболистов "Полесья". В компенсированное время подопечные Ашура сравняли счет после первой качественной затяжной атаки. Гуцуляк переправил мяч на Батисту, который с нескольких метров переиграл Ермакова - 1:1. Моментов до перерыва было немного, но голами соперники обменялись.

После перерыва "Александрия" продемонстрировала свое желание вырывать победу, ведь ничья вряд ли устраивала эту команду. На 52-й минуте "Полесье" осталось в меньшинстве. За фол против Цары вторую желтую получил Майсурадзе. Кстати, свою первую желтую грузин тоже получил за фол против Цары. В меньшинстве хозяева могли даже выйти вперед, но Батиста не смог переиграть Ермакова. Очень не внимательно сыграли центральные защитники, но легионер "Полесья" их простил. Как ни странно, но почему-то в большинстве сначала не уверенно играли подопечные Ротаня.

Метров с 30-ти решился на удар Кампуш, но попал в перекладину. Вот это уже было действительно опасно. С каждой минутой доминирование "Александрии" росло, но житомиряне держались. На 78-й минуте гости все же достигли своего. Кравченко подал в штрафную, а Цара коленом умудрился попасть в дальний угол - 1:2. Шикарный матч для албанца!

В итоге, важнейшая победа "Александрии". Третий матч подряд теряет очки "Полесье".

Vbet лига. 27-й тур

"Полесье" - "Александрия" 1:2

Голы: Батиста (45+1) - Калюжный (32), Цара (78)

Удаление: Майсурадзе (52)

"Полесье": Кудрик - Матич (Андриевский, 82), Чоботенко, Сарапий - Назаренко (Йосефи, 81), Бабенко (к), Крушинский, Майсурадзе - Гуцуляк - Бристрич (Михайличенко, 54), Батиста (Гонсалвеш, 70)

"Александрия": Ермаков - Мартынюк (Копина, 88), Шабанов (к), Кампуш, Кравченко - Калюжный - Цара, Мишнев (Ковалец, 62), Шепелев (Смирный, 81), Козак (Беляев, 82) - Филиппов (Булеца, 82)

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Комментарии
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арерушка (Харьков)
04.05.2025 в 20:28
Ротань показывает чемпионскую игру. Теперь все уже в Украине верят что именно Александрия станет первой! Мертвые дырявые вторые. Ну а позорные донецкие вонючки только третьи. Закрывайте чемпионат!
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Комментарии 12
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арерушка (Харьков)
04.05.2025 в 20:28
Ротань показывает чемпионскую игру. Теперь все уже в Украине верят что именно Александрия станет первой! Мертвые дырявые вторые. Ну а позорные донецкие вонючки только третьи. Закрывайте чемпионат!
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1
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Не люблю футбол (Хорол)
04.05.2025 в 20:18
З такою грою Олександрії ловить нічого в єврокубках
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7
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Будєм разбіратся (Київ)
04.05.2025 в 20:23
Такий рівень чемпіонату зараз . хай грають як можуть. по ходу цього року заслужили
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adey (Korosten)
04.05.2025 в 20:12
Теді Цара на трансфермаркті всього лише 400 тис.євро цінник.А видав просто феноменальну гру:фантастичний гол, асист на Калюжного, та ще й повісив жовті погони...
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0
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
04.05.2025 в 20:07
Дивлюсь я на то "Полісся" і гадаю, що, мабудь в ЛК краще най будуть "Карпати"
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Будєм разбіратся (Київ)
04.05.2025 в 20:25
Ну от заочно між ними і вирішиться. Подивимось як Карпати з Олександрією зіграють в наступному турі
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3
0
наварін (Київ)
04.05.2025 в 20:01
Молодці Олександрія. Молодці Полісся. Хороший футбол.
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Лекарь (село Дарниця)
04.05.2025 в 19:59
Олексадрія - молодці! Мінімум - не віддати срібло кротам, а максимум - забрати золото, якщо Динамо зробить помилки. Зі свого боку, сподіваюсь, що Динамо не оступиться, а Олександрія набере максимум :)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
04.05.2025 в 20:25
Підтримую . Мені теж симпатизує Олександрія з Русланом . І якщо не Динамо , яке мене "вбило" восени , то тільки "Олексів" хочу бачити чемпіонами ! Як на мене , Ротань суттєво виріс як тренер . Із тим "матеріалом" що є , він поставив гру і не дарма займає з командою друге місце . На сьогодні він кращий тренер в Україні . Тримаю за нього кулаки !
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0
8
Будєм разбіратся (Київ)
04.05.2025 в 20:25
ДК з таким Поліссям зобовʼязане брати чемпіонство в наступному турі
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арерушка (Харьков)
04.05.2025 в 20:53
Помечтай. Полесье выиграет у дырявых!
 
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ВікторовичV (Львів)
04.05.2025 в 19:59
В наступному турі поглянемо на що здатні Карпати проти Олександрії
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3
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