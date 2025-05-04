Будкивский забил юбилейный гол в УПЛ и прервал неудачную серию Зари

В сегодняшнем матче 27 тура Украинской Премьер-лиги ЛНЗ дома сыграл вничью с "Зарей" (1:1).

Единственный гол в составе луганцев забил Филипп Будкивский – именно он сравнял счет на 61-й минуте встречи. Для нападающего этот гол стал 50 в рамках УПЛ.

В чемпионате он оформил 31 мяч в составе "Зари", а также еще в четырех командах: "Десне" (11), "Полесье" (4), "Севастополе" (2), Мариуполе (1).

Также этот матч стал для "Зари" первым, в котором она не проиграла ЛНЗ. Все три предыдущих поединка завершились со счетом 2:1 в пользу черкасчан. Примечательно, что луганчане сделали это в 350 для себя выездном матче УПЛ.

Безвыигрышная серия ЛНЗ составляет шесть матчей – самый плохой результат за два сезона УПЛ, а значит клубный антирекорд.