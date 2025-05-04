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Будкивский забил юбилейный гол в УПЛ и прервал неудачную серию Зари
А черкасцы ее продолжили
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В сегодняшнем матче 27 тура Украинской Премьер-лиги ЛНЗ дома сыграл вничью с "Зарей" (1:1).
Единственный гол в составе луганцев забил Филипп Будкивский – именно он сравнял счет на 61-й минуте встречи. Для нападающего этот гол стал 50 в рамках УПЛ.
В чемпионате он оформил 31 мяч в составе "Зари", а также еще в четырех командах: "Десне" (11), "Полесье" (4), "Севастополе" (2), Мариуполе (1).
Также этот матч стал для "Зари" первым, в котором она не проиграла ЛНЗ. Все три предыдущих поединка завершились со счетом 2:1 в пользу черкасчан. Примечательно, что луганчане сделали это в 350 для себя выездном матче УПЛ.
Безвыигрышная серия ЛНЗ составляет шесть матчей – самый плохой результат за два сезона УПЛ, а значит клубный антирекорд.
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