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Перед решающими матчами. Игрок Левого Берега вылетел на длительное время
Из-за перелома
Фото: Лівий Берег
Защитник "Левого Берега" Эрнест Астахов получил перелом ключицы со смещением в матче 27-го тура УПЛ против "Карпат" (2:3).
Астахов вышел на замену на 70-й минуте, однако уже через 10 минут получил досадную травму в борьбе с соперником.
В понедельник, 5-го мая, футболист будет прооперирован. По сообщению киевского клуба, восстановление займет около 2,5 месяца.
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Источник:Лівий Берег
Опубликовал: Виктор Иванчук
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