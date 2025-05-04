Перед решающими матчами. Игрок Левого Берега вылетел на длительное время

Защитник "Левого Берега" Эрнест Астахов получил перелом ключицы со смещением в матче 27-го тура УПЛ против "Карпат" (2:3).

Астахов вышел на замену на 70-й минуте, однако уже через 10 минут получил досадную травму в борьбе с соперником.

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В понедельник, 5-го мая, футболист будет прооперирован. По сообщению киевского клуба, восстановление займет около 2,5 месяца.