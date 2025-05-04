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Забил украинский сборник: в матче Полесья – Александрия счет открыт на 32 минуте – ВИДЕО

Премьер-лига

Точный удар из-за пределов штрафной

Забил украинский сборник: в матче Полесья – Александрия счет открыт на 32 минуте – ВИДЕО

Фото: ФК Олександрія

UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" и "Александрия" проводят в Житомире матч 27 тура Украинской Премьер-лиги. На 32-й минуте счет в матче был открыт.

Мяч с левого фланга в центр провел Теди Цара, затем легионер отдал пас под удар Калюжному, а тот пробил точно под левую штангу.

Для опорного полузащитника сборной Украины это второй гол в нынешнем сезоне. Также он оформил две результативные передачи в 25 матчах.

За ходом дальнейших событий поединка в Житомире следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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