Забил украинский сборник: в матче Полесья – Александрия счет открыт на 32 минуте – ВИДЕО

"Полесье" и "Александрия" проводят в Житомире матч 27 тура Украинской Премьер-лиги. На 32-й минуте счет в матче был открыт.

Мяч с левого фланга в центр провел Теди Цара, затем легионер отдал пас под удар Калюжному, а тот пробил точно под левую штангу.

Для опорного полузащитника сборной Украины это второй гол в нынешнем сезоне. Также он оформил две результативные передачи в 25 матчах.

За ходом дальнейших событий поединка в Житомире следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.