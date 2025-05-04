Премьер-лига
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Забил украинский сборник: в матче Полесья – Александрия счет открыт на 32 минуте – ВИДЕО
Точный удар из-за пределов штрафной
Фото: ФК Олександрія
"Полесье" и "Александрия" проводят в Житомире матч 27 тура Украинской Премьер-лиги. На 32-й минуте счет в матче был открыт.
Мяч с левого фланга в центр провел Теди Цара, затем легионер отдал пас под удар Калюжному, а тот пробил точно под левую штангу.
Для опорного полузащитника сборной Украины это второй гол в нынешнем сезоне. Также он оформил две результативные передачи в 25 матчах.
За ходом дальнейших событий поединка в Житомире следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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