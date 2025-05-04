УПЛ. Колос – Ворскла 0:0. Видеообзор матча

Воскресный ничейный день в УПЛ продолжается. После 1:1 в Черкассах между ЛНЗ и "Зарей", в Ковалевке также были зафиксированы равные цифры на табло: "Колос" и "Ворскла" голов не забивали. По крайней мере, легитимных, ведь взятие ворот от Кане во втором тайме было отменено из-за очевидного офсайда.

УПЛ, 27 тур

"Колос" – "Ворскла" 0:0