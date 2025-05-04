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Успели сравнять счет до перерыва. Легионер Полесья отличился в воротах Александрии – ВИДЕО

Премьер-лига

Доборолся на последнем рубеже до конца

Успели сравнять счет до перерыва. Легионер Полесья отличился в воротах Александрии – ВИДЕО

Фото: ФК Полісся

UA-Футбол
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В матче 27 тура УПЛ "Полесье" в Житомире принимает "Александрию". В компенсированное к первому тайма время хозяева сравняли счет.

После прострела с левого фланга пробил Гуцуляк, но его удар был заблокирован. Однако рикошет полетел так, как нужно было "Полесью": Батиста попал в ворота.

Для уругвайского нападающего "Полесья" это четвертый гол в 10 матчах текущего сезона УПЛ.

За ходом событий второго тайма следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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