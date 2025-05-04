Полузащитник Ворсклы о матче с Колосом: Сегодня была боевая игра

Полузащитник "Ворсклы" Александр Скляр прокомментировал матч против "Колоса".

По словам игрока, он не смотрел гол Кане, но доверяет арбитрам.

"Я не смотрел. Но если арбитры увидели офсайд, тогда офсайд", - сказал Скляр.

Полузащитник рассказал о плане на игру и результат матча.

"Мы знали, что у "Колоса" очень быстрая линия атаки - три игрока. Поэтому, как можно меньше сделать зону за спину и стараться, чтобы не дать им свободного пространства. Играли против сильной и мотивированной команды, поэтому сегодня была боевая игра. Думаю. Ничья - закономерная", - сказал футболист.

Скляр рассказал, как команда выходит из тяжелого турнирного положения

"На каждую игру готовимся, как на последний бой. Находимся в очень неприятной для нас ситуации. Наша задача получить максимальный результат, в матчах которые остались. Надеюсь так и будет На первое место выходят характер и боевые качества. Если каждый игрок будет выходить и отдаваться на 100%, то думаю будет результат, 3 балла и победа", - резюмировал футболист.

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Напомним, что "Колос" и "Ворскла" сыграли вничью 0:0. Полтавский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице с 25-ю баллами.