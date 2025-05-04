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Полузащитник Ворсклы о матче с Колосом: Сегодня была боевая игра
Футболист поделился своими впечатлениями от матча
Фото: ФК Ворскла
Полузащитник "Ворсклы" Александр Скляр прокомментировал матч против "Колоса".
По словам игрока, он не смотрел гол Кане, но доверяет арбитрам.
"Я не смотрел. Но если арбитры увидели офсайд, тогда офсайд", - сказал Скляр.
Полузащитник рассказал о плане на игру и результат матча.
"Мы знали, что у "Колоса" очень быстрая линия атаки - три игрока. Поэтому, как можно меньше сделать зону за спину и стараться, чтобы не дать им свободного пространства.
Играли против сильной и мотивированной команды, поэтому сегодня была боевая игра. Думаю. Ничья - закономерная", - сказал футболист.
Скляр рассказал, как команда выходит из тяжелого турнирного положения
"На каждую игру готовимся, как на последний бой. Находимся в очень неприятной для нас ситуации. Наша задача получить максимальный результат, в матчах которые остались. Надеюсь так и будет
На первое место выходят характер и боевые качества. Если каждый игрок будет выходить и отдаваться на 100%, то думаю будет результат, 3 балла и победа", - резюмировал футболист.
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Напомним, что "Колос" и "Ворскла" сыграли вничью 0:0. Полтавский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице с 25-ю баллами.
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