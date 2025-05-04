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Негативные впечатления. Защитник Левого Берега назвал причину поражения Карпатам

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Негативные впечатления. Защитник Левого Берега назвал причину поражения Карпатам

Фото: Лівий Берег

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Защитник "Левого Берега" Валерий Самар поделился эмоциями от матча 27-го тура УПЛ с "Карпатами" (2:3). Игрок впервые в этом году сыграл в старте.

"Остались негативные впечатления от этого матча. Очень обидно проигрывать, когда ты с 20-й минуты играешь в большинстве. Считаю, что играли достаточно неплохо в этом матче, но надо реализовывать свои моменты. У меня был хороший момент, но не забил. Думаю, что проблем с взаимопониманием в защите у нас не было. Будем настраиваться на последние игры сезона", - сказал Самар.

По состоянию на данный момент "Левый Берег" занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ (зона переходных матчей). До безопасной позиции - 5 очков.

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Левый берег (Киев)
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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Виктор Иванчук
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