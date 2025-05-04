Дожали в большинстве. Александрия эффектно забила Полесье на исходе матча – ВИДЕО

В матче 27 тура "Полесье" в Житомире принимает "Александрию". На 78 минуте гости снова вышли вперед.

Навес Никиты Кравченко с правого фланга перелетел всех и дошел до Теди Цары. Албанец ударом коленом в касание перекинул голкипера.

В третьем матче подряд отмечается Цара. В общей сложности на его счету четыре гола в девяти поединках после его зимнего трансфера в "Александрию". Добавим, что он также оформил ассист и в первом голе "горожан" сегодня.

За завершающим отрезком матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.