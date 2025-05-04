  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дожали в большинстве. Александрия эффектно забила Полесье на исходе матча – ВИДЕО

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дожали в большинстве. Александрия эффектно забила Полесье на исходе матча – ВИДЕО

Премьер-лига

Отличился легионер

Дожали в большинстве. Александрия эффектно забила Полесье на исходе матча – ВИДЕО

Олександрія

UA-Футбол
Новина українською

В матче 27 тура "Полесье" в Житомире принимает "Александрию". На 78 минуте гости снова вышли вперед.

Навес Никиты Кравченко с правого фланга перелетел всех и дошел до Теди Цары. Албанец ударом коленом в касание перекинул голкипера.

В третьем матче подряд отмечается Цара. В общей сложности на его счету четыре гола в девяти поединках после его зимнего трансфера в "Александрию". Добавим, что он также оформил ассист и в первом голе "горожан" сегодня.

За завершающим отрезком матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

По теме
yellow-arrow
С красивыми голами от гостей. Полесье – Александрия 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Могли выиграть, могли и проиграть. Бартулович прокомментировал ничью с ЛНЗ
yellow-arrow
УПЛ. Полесье - Александрия 1:2. Дожали в большинстве
ФК Александрия Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости