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Дожали в большинстве. Александрия эффектно забила Полесье на исходе матча – ВИДЕО
Отличился легионер
Олександрія
В матче 27 тура "Полесье" в Житомире принимает "Александрию". На 78 минуте гости снова вышли вперед.
Навес Никиты Кравченко с правого фланга перелетел всех и дошел до Теди Цары. Албанец ударом коленом в касание перекинул голкипера.
В третьем матче подряд отмечается Цара. В общей сложности на его счету четыре гола в девяти поединках после его зимнего трансфера в "Александрию". Добавим, что он также оформил ассист и в первом голе "горожан" сегодня.
За завершающим отрезком матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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