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Могли выиграть, могли и проиграть. Бартулович прокомментировал ничью с ЛНЗ

Премьер-лига

Поэтому ничья

Могли выиграть, могли и проиграть. Бартулович прокомментировал ничью с ЛНЗ

Фото: Зоря

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Наставник "Зари" Младен Бартулович дал свою оценку выступлению команды в матче против "ЛНЗ" (1:1) в 27-м туре УПЛ.

- Первый тайм был за нами. Хорошо прессинговали, хорошо действовали с мячом. Были возможности забить. Еще и играли против ветра, который сегодня был очень сильный. Поэтому было непросто. Не рассчитывали на то, что именно так начнется второй тайм. Был план давить на "ЛНЗ". Пропустили необязательный гол со стандарта снова. Хорошо, что отыгрались. Могли как выиграть игру, так и проиграть ее в конце. Результат, скорее всего, закономерный.

- В конце поединка ваша команда немного подсела. Это вопрос мотивации или физического состояния?

- У нас тяжелая кадровая ситуация. Жуниньо, Дрышлюк и Горбач пропускали игру из-за перебора карточек. Если бы было немного больше у нас выбора, имели бы возможности добавить больше свежести. У "ЛНЗ" также не было много моментов и им было сложно так, как и нам.

- Довольны ли вы игрой фланговых атакующих игроков?

- У Антюха есть небольшое повреждение колена, поэтому он не играл с первых минут. Есть травмированные, есть дисквалифицированные. Но я доволен тем, как действовали все игроки. Хорошо прессинговали. Конечно, хочется от них еще большего. Чтобы они атаковали, создавали голевые ситуации и были более опасны для соперника.

- Какие турнирные задачи будет решать ваша команда в последних турах?

-На нас будут ждать серьезные соперники. Три очень интересные игры. Это "Шахтер", "Полесье" и "Карпаты". Будем настраиваться на победу в каждой встрече. Ну и давать шанс каждому проявить себя.

- Довольны ли вы действиями ваших новичков?

- Мы довольны игрой Попары. Белоцерковец хорошо начал, но была травма и он выпал из стартового состава. От Вакулы и Кораблина мы ожидали немного большего.

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Источник:
Зоря
Опубликовал: Виктор Иванчук
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