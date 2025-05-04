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С красивыми голами от гостей. Полесье – Александрия 1:2. Видео голов и обзор матча
Хозяева доигрывали поединок в меньшинстве
Фото: ФК Полісся
Программу 27 тура УПЛ закрывал центральный матч воскресенья: в Житомире "Полесье" проиграло "Александрии". В первом тайме команды обменялись голами. Особенно красивым получился удар Ивана Калюжного, который положил мяч под левую штангу из-за пределов штрафной.
На старте второго тайма “волки” остались в меньшинстве, а на 78 минуте гости воспользовались преимуществом в количестве. Теди Цара забил эффектный гол коленом.
УПЛ, 27 тур
Голы: Ф. Батиста 45+1 – Калюжный 32, Теди Цара 78
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