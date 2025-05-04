Удаление соперника не помогало. Ротань рассказал, благодаря чему Александрия дожала Полесье

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал победный матч с "Полесьем" (2:1) в 27-м туре УПЛ.

- Очень нервный матч. Для нашей команды был нужен результат и это несколько озадачило нас. Во втором тайме мы принимали некоторые неправильные решения. Особенно когда оказались в большинстве, следующие 10 минут потеряли контроль, продолжали играть так же как и когда составы были равными.

В большинстве нужно спокойнее работать с мячом, продвигать его через короткие передачи и искать свободные зоны ближе к штрафной соперника. Сначала у нас это не получалось, но замены немножко освежили игру и нам удалось дожать соперника.

- То есть это тот случай, когда удаление соперника вам никак не помогло?

- 100%. После удаления пока мы этот пожар не потушили игру была нервной для нас. Затем мы контролировали ситуацию и могли увеличивать преимущество.

- Калюжный забил фантастический гол. Он часто такими отмечается на тренировках?

- На тренировках он показывает себя как лидер и доказывает, что не зря в этом сезоне стал игроком сборной Украины. Думаю, бог благословит его такими голами. Для нас это однозначно ключевой игрок.

- Цара третий тур подряд забивает голы, которые приносят результат. Он уже в праймовой форме?

- В работе на мяче это классное усиление для нас. Он с каждым матчем и каждой тренировкой лучше понимает нашу игру. В оборонительной работе ему еще предстоит работать, для этого нужно время. Очень рад, что он прогрессирует.

- Слышим разные слухи, поэтому хотим узнать у вас, есть ли какие-то новости относительно вашего футбольного будущего?

- Сейчас у нас очень важные матчи. На сегодня нет никаких решений относительно моего будущего. На первом месте команда. От матча к матчу мы боремся за высокие места. Никакой конкретики ни с кем я не имею. Единственное, я начал переговоры с "Александрией", мы общаемся. Это все новости.