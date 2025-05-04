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"Такого не может быть, просто не может": Ашур – о ходе событий в матче с Александрией
Красная карточка усугубила дела стаи
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Полесья" Имад Ашур прокомментировал поражение от "Александрии" (1:2).
"Все знали значимость этого матча, знали, с кем мы будем играть – с командой, которая в хорошем моменте, которая сыграна. Мы это все понимали, и наибольшим недоразумением было удаление. Оно максимально повлияло на ход игры – мы почти тайм провели вдесятером.
[О 2 желтых карточках Майсурадзе] Не может быть подобного в такой момент сезона, в таком матче. Надо в этих ситуациях на вес ставить все, что происходит вокруг. Особенно когда у нас стоит на бровке игрок, готовый выйти на замену – и происходит подобная неприятность”.
"Что я могу потом ребятам сказать, которые остались вдесятером, отыграли почти тайм, создали лучший момент за матч у двух команд – выход один на один, – который не забили? Что можно предъявить оставшимся, отрабатывавшим, компенсировавшим и отдавшим силы, всю энергию, сердце, которое у них было для того, чтобы вдесятером зацепиться за результат?
Что я могу сказать ребятам? Ничего не могу сказать. А такие удаления могут быть очень ценными. Такого не может быть, просто не может”, – сказал Ашур.
Житомирский клуб в последних 5 турах выиграл всего одну встречу.
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