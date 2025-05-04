"Такого не может быть, просто не может": Ашур – о ходе событий в матче с Александрией

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур прокомментировал поражение от "Александрии" (1:2).

"Все знали значимость этого матча, знали, с кем мы будем играть – с командой, которая в хорошем моменте, которая сыграна. Мы это все понимали, и наибольшим недоразумением было удаление. Оно максимально повлияло на ход игры – мы почти тайм провели вдесятером.

[О 2 желтых карточках Майсурадзе] Не может быть подобного в такой момент сезона, в таком матче. Надо в этих ситуациях на вес ставить все, что происходит вокруг. Особенно когда у нас стоит на бровке игрок, готовый выйти на замену – и происходит подобная неприятность”.