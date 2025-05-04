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Игрок Левого Берега предположил, почему команда уступила Карпатам, будучи в большинстве

Премьер-лига
Обновлено

Для соперника это не стало проблемой

Игрок Левого Берега предположил, почему команда уступила Карпатам, будучи в большинстве

Фото: Лівий Берег

Новина українською

Защитник "Левого Берега" Олег Соколов попытался найти причины поражения в матче 27-го тура УПЛ против "Карпат" (2:3).

"Сами пока не знаем, чего нам не хватило для положительного результата. Делаем все, но детские ошибки в защите мешают набирать очки. Думаю, что недостаток мастерства помешал нам реализовать численное большинство. Недопустимо пропускать такое количество мячей и тем более в большинстве. Понимаем, что сейчас каждый зачетный пункт на вес золота, поэтому все расстроены. Верим в то, что сможем избежать переходных матчей. Будем бороться до последнего", - сказал Соколов.

По состоянию на данный момент "Левый Берег" занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ (зона переходных матчей). До безопасной позиции - 5 очков.

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Левый берег (Киев)
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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Виктор Иванчук
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