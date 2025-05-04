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"Решили подшутить так надо мной": Буяльский прокомментировал разгром Ингульца и эпизод со своей заменой
Киевляне в отличном настроении
Фото: Динамо
Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский поделился эмоциями от победы над "Ингульцом" (4:0) в 27-м туре УПЛ.
- Насколько сложно далась "Динамо" победа над "Ингульцом"?
- Могу сказать, что тяжело было до первого гола, поскольку "Ингулец" хорошо защищается. В принципе, тяжело было преодолевать оборону. Но хорошо, что забили, "Ингулец" раскрылся, и мы имели моменты, чтобы забивать еще и еще.
- У вас получился классный ассист на Шапаренко.
- Да, Коля был в лучшей позиции, чем я, и я в таких случаях всегда отдаю пас. Я наступил на мяч - и он забил.
- В конце поединка очень хотели добавить еще и забитый мяч к своему ассисту, пробивая через себя?
- Конечно, хотелось забить, но главное, что команда выиграла, сыграли на ноль. От этого больше удовольствия, чем от личных голов.
- Когда вы покидали поле, вся скамейка запасных "Динамо" вам аплодировала.
- Это им заняться нечем было, решили подшутить так надо мной. Но в любом случае, спасибо им за поддержку.
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