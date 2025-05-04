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Поставили соперника в неудобное положение. Приймак рассказал, по какому плану Оболонь победила Верес
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Фото: ФК Оболонь
Защитник "Оболони" Владислав Приймак проанализировал победный матч с "Вересом" (2:0) в 27-м туре УПЛ, а также оценил положение киевской команды.
"Сила ровенчан - в активности в переходной фазе, использованию пространства между линиями, интенсивности у владений соперника. Чтобы лишить хозяев этих "козырей", мы решили специально отдать им контроль мяча, чтобы увидеть, чего они стоят в позиционном наступлении. Поскольку футболисты "Вереса" довольно часто ошибались, то уже у нас появлялись прекрасные возможности для стремительных контрвыпадов. Дважды мы ими воспользовались.
Когда было комфортнее играть: при равных составах или в большинстве? Все же, пожалуй, счет 2:0 в нашу пользу давил психологически, очень хотелось победить. Но, хотя ривненчане прилагали максимальные усилия, чтобы вернуть интригу в игру, чувствовалось, что в случае необходимости мы можем добавить.
Считаю, что последние календарные матчи - с "Динамо", "Карпатами", "Вересом" - мы провели на высоком уровне, однако только с ривненчанами отпраздновали викторию, хотя заслуживали большего, особенно с земляками. Но радует, что мы в этот ключевой момент вышли на пик спортивной формы. Это важно, потому что впереди у нас три решающих поединка в битве за сохранение "прописки" в элите", - сказал Приймак.
Сейчас "Оболонь" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 28 очков. Команда опережает опасную зону на 3 балла.
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