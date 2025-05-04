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Капитан Ворсклы объяснил, почему матч с Колосом получился не слишком интересным для болельщиков
Нули на табло
Фото: ФК Ворскла
Защитник "Ворсклы" Игорь Пердута прокомментировал нулевую ничью в матче 27-го тура УПЛ с "Колосом" (0:0).
"Обе команды прилагают максимум усилий, чтобы продолжить "прописку" в классе сильнейших и в таких случаях в очных баталиях зрелищность отходит на второй план. Главное обогатиться очковым запасом и не отпустить конкурента. Поэтому понятным было желание участников матча дорожить мячом, минимизировать количество ошибок в простых ситуациях.
Считаю, что соперники не наиграли на победу. Защитники уверенно брали верх в единоборствах с игроками атакующего звена, которым не хватало креатива. Все же, как бы там ни было, но, убежден, что даже одно очко добытое в Ковалевке обязательно нам пригодится", - сказал Пердута.
По состоянию на сейчас "Ворскла" занимает 13-е место в УПЛ, имея в активе 25 очков. До безопасной зоны - 3 очка.
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