Капитан Ворсклы объяснил, почему матч с Колосом получился не слишком интересным для болельщиков

Защитник "Ворсклы" Игорь Пердута прокомментировал нулевую ничью в матче 27-го тура УПЛ с "Колосом" (0:0).

"Обе команды прилагают максимум усилий, чтобы продолжить "прописку" в классе сильнейших и в таких случаях в очных баталиях зрелищность отходит на второй план. Главное обогатиться очковым запасом и не отпустить конкурента. Поэтому понятным было желание участников матча дорожить мячом, минимизировать количество ошибок в простых ситуациях.

Считаю, что соперники не наиграли на победу. Защитники уверенно брали верх в единоборствах с игроками атакующего звена, которым не хватало креатива. Все же, как бы там ни было, но, убежден, что даже одно очко добытое в Ковалевке обязательно нам пригодится", - сказал Пердута.