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Черноморец установил клубный антирекорд по количеству поражений в одном чемпионате
Проигрыш Шахтеру вошел в историю
Фото: ФК Чорноморець
В 27-м туре "моряки" дома уступили "горнякам" (0:3). Это поражение уже стало 19-м в текущем сезоне УПЛ.
Это новый рекорд. Предыдущий показатель был установлен в прошлом первенстве (18). В кампании 2018/19 "черно-синие" проиграли 17 раз.
В советский период самые провальные выступления коллектива также не включали более 17 поражений. Речь идет о чемпионате 1939 года, когда одесское "Динамо" проиграло 17 из 26 матчей и первенстве 1967-го. В ближайшем туре подопечные Кучера отправятся в Полтаву. Игра состоится 10 мая.
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