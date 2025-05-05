Неудержимый Цара, продуктивный Чачуа и эффективный Тарануха. Символическая сборная 27-го тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига сезона 2024/25 близится к завершению. Осталось сыграть всего три тура, поэтому все самое интересное еще впереди. В 27-м туре хозяева не выиграли ни одного матча: пять поражений и три ничьи. По большому счету мы не увидели сенсаций, ведь лидеры сезона очков не теряли.

Заслуживает внимания волевая победа в меньшинстве "Карпат" и сверхважные три очка на выезде для "Оболони". Чемпион Украины сезона 2023/24 донецкий "Шахтер" уже официально потерял шансы на золотые медали текущего сезона УПЛ. "Александрия" в большинстве вырвала победу у "Полесья" и продолжила борьбу за чемпионство, а житомирский клуб третий тур подряд теряет очки.

Исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 27-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

Вратарь: Денис Марченко ("Оболонь")

18-летний голкипер очень уверенно сыграл в матче против "Вереса". В ключевых игровых эпизодах молодой вратарь продемонстрировал свое мастерство и хладнокровие. Надежная игра первого номера "Оболони" позволила его команде набрать сверхважные три очка в борьбе за выживание. Для "Дениса" это уже пятый "сухой" матч в его дебютном сезоне среди элиты.

Правый защитник: Александр Тымчик ("Динамо")

Опытный защитник после травмы постепенно начинает набирать оптимальные кондиции. В матче против "Ингульца" Александр прекрасно справился со своей основной задачей, а также отметился результативной передачей.

Левый защитник: Александр Мартынюк ("Александрия)

23-летний защитник на своем фланге в матче против "Полесья" достойно сыграл против быстрых футболистов житомирского клуба. Александр справился со своими прямыми обязанностями и не забывал подключаться к атаке. Своей игрой Мартынюк заслуживает внимания тренерского штаба национальной сборной.

Центральный защитник: Владислав Приймак ("Оболонь")

Это был очень продуктивный матч для 28-летнего защитника "пивоваров". Владислав играл надежно и хладнокровно в ключевых эпизодах, не давал свободных зон игрокам группы атаки и при необходимости исправлял ошибки партнеров по команде. В три центральных защитника киевляне научились играть достаточно качественно и невозможно сейчас представить защиту команды без Приймака.

Центральный защитник: Олег Горин ("Рух")

На этой позиции Олег играл еще за "Минай", но в матче против "Кривбасса" тренерский штаб львовян доверил талантливому игроку закрыть проблемную позицию. И Горин не подвел тренеров и партнеров по команде. Он сыграл надежно, не проигрывал борьбу фактурным игрокам группы атаки криворожского клуба. Кажется, что теперь у Пономарева добавится приятной головной боли, ведь Горин в центре защиты проявил себя с лучшей стороны.

Центральный полузащитник: Николай Шапаренко ("Динамо")

Не часто в весенней части сезона Николаю удается сыграть продуктивно, но против "Ингульца" он проявил свои лучшие качества. Шапаренко забил и отдал результативную передачу. Он очень качественно начинал и разгонял атаки своей команды.

Центральный полузащитник: Амбросий Чачуа" ("Карпаты")

Максимально продуктивно для своей команды сыграл опытный хавбек, который разгонял большинство атак, а также разрушал попытки соперников быстро выходить из защиты. Чачуа отметился дублем и существенно приобщился к волевой победе львовян. "Карпаты" с 20-й минуты играли в меньшинстве, поэтому работы у Амбросия было очень много.

Альтернатива: Иван Калюжный ("Александрия")

Супер Иван снова проявил свой характер и доказал, что с боевыми качествами у него все в порядке. Иван после столкновения с Батистой получил рассечение, но вернулся на поле и через несколько минут открыл счет в матче. Со своими прямыми обязанностями он тоже справлялся на отлично.

Альтернатива: Артем Бондаренко ("Шахтер")

Забил первый и очень важный гол своей команды, после которого "Черноморец" посыпался. Хоть там и был рикошет, но его заслуга бесспорна. Поучаствовал в третьем голе своей команды, отдав голевой пас на Невертона.

Правый вингер: Теди Цара ("Александрия")

Албанец сейчас просто в бешеной форме. В матче против "Полесья" он заставил на себе дважды фолить Майсурадзе и это привело к удалению. Также Теди отдал результативную передачу и забил победный мяч. Такая игра заслуживает только положительных отзывов. Цара забивает в третьем матче подряд и становится лидером своей команды в конце сезона. Если бы не албанец, то борьба за золото для «Александрии» уже бы завершилась.

Левый вингер: Невертон ("Шахтер")

Мало кто ожидал увидеть этого бразильца в старте, но он оправдал доверие Пушича. Невертон - автор дубля. Первый гол создал себе сам, обыграв 5 игроков "Черноморца". Во втором случае завершил великолепную контратаку своей команды. Хозяйничал на левом фланге атаки своей команды, создал множество проблем обороне одесситов.

Форвард: Владислав Ванат ("Динамо")

Возможно, это был не лучший матч для этого нападающего, ведь ряд моментов не смог реализовать. Однако, он все же смог отличиться и очень неплохо комбинировал в заключительной трети поля. Ванат своей активной игрой заставлял защитников паниковать и принимать ошибочные решения. Владислав забивает уже в четвертом матче подряд.

Форвард: Ростислав Тарануха ("Оболонь")

Нападающий киевлян сыграл меньше часа, но его роль в итоговой победе сложно переоценить. Именно Тарануха после образцовой атаки шикарным ударом в верхний угол открыл счет в матче с "Вересом". Для него это лишь третий гол в сезоне, но максимально важный для команды.

Главный тренер: Руслан Ротань ("Александрия") / Александр Шовковский ("Динамо") / Сергей Шищенко ("Оболонь")

В этом туре ряд специалистов заслуживают признания. "Александрия" еще раз доказала, что она является тренерской командой и без Ротаня ее невозможно представить. Подопечные Ротаня в непростом матче вырвали победу в Житомире. После матча Ротань заявил, что начал переговоры с руководством клуба о новом контракте.

Александр Шовковский второй раз в сезоне начисто переиграл Кобина. Шовковский уже к 60-й минуте спокойно менял основных игроков, ведь исход матча уже был решен. Киевляне набрали сверхважные три очка в борьбе за золото. Также стоит отметить Сергея Шищенко, который заслуживает только положительные отзывы. Его "Оболонь" победила на выезде "Верес" и поднялась на 11-е место. В конце сезона киевляне играют достаточно качественно и в этом заслуга главного тренера.

Запасные: Юрий-Владимир Герета ("Рух"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Артем Козак ("Александрия"), Ярослав Карабин ("Рух"), Петер Мичин ("Заря"), Ибрахим Кане ("Ворскла").