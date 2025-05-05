Победа с большим отрывом. Колос назвал лучшего игрока апреля

"Колос" подвел итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды по итогам апреля.

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Наибольшую поддержку получил вингер Владислав Велетень, который набрал 65% голосов. Вторым стал защитник Андрей Цуриков, за которого проголосовали 19%, третьим финишировал полузащитник Аринальдо Ррапай - 16%.

Отметим, что в текущем сезоне Велетень провел 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.