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Победа с большим отрывом. Колос назвал лучшего игрока апреля
Болельщики ковалевского клуба выбрали лучшего игрока минувшего месяца
Фото: ФК Колос
"Колос" подвел итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды по итогам апреля.
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Наибольшую поддержку получил вингер Владислав Велетень, который набрал 65% голосов. Вторым стал защитник Андрей Цуриков, за которого проголосовали 19%, третьим финишировал полузащитник Аринальдо Ррапай - 16%.
Отметим, что в текущем сезоне Велетень провел 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
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Источник:ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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