  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Победа с большим отрывом. Колос назвал лучшего игрока апреля

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победа с большим отрывом. Колос назвал лучшего игрока апреля

Премьер-лига

Болельщики ковалевского клуба выбрали лучшего игрока минувшего месяца

Победа с большим отрывом. Колос назвал лучшего игрока апреля

Фото: ФК Колос

Новина українською

"Колос" подвел итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды по итогам апреля.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Наибольшую поддержку получил вингер Владислав Велетень, который набрал 65% голосов. Вторым стал защитник Андрей Цуриков, за которого проголосовали 19%, третьим финишировал полузащитник Аринальдо Ррапай - 16%.

Отметим, что в текущем сезоне Велетень провел 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Читайте такжеКапитан Ворсклы объяснил, почему матч с Колосом получился не слишком интересным для болельщиков
По теме
yellow-arrow
Кузык проанализировал ничейный результат в матче с Рухом
yellow-arrow
Хавбек Кривбасса - о ничьей с Рухом: Подвела реализация
yellow-arrow
"Мне не хватает его бойцовского характера". Тренер Шахтера тепло отозвался о бывшем подопечном
Андрей Цуриков Колос (Ковалевка) Владислав Велетень Ариналдо Ррапай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости